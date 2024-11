Cross-Border. Latham & Watkins berät die Kreditgeber des Triton-Portfoliounternehmens OCU Group bei einer Finanzierung in vierstelliger Millionenhöhe.

Latham & Watkins berät bei der Refinanzierung der OCU Group, so eine Aussendung: Konkret betreut man die Kreditgeber der OCU Group, eines Triton-Portfoliounternehmens, das in UK Versorgungsinfrastrukturdienste im Rahmen der Energiewende anbietet.

Die Finanzierung

Die Finanzierung umfasst laut den Angaben einen Term Loan B in Höhe von £640 Millionen (equivalent), einen Delayed Draw Term Loan in Höhe von £75 Millionen, eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von £150 Millionen und eine neue Garantie-Fazilität in Höhe von £80 Millionen. Macht in Summe 945 Millionen Pfund oder 1,13 Milliarden Euro.

Betreut wurden die Geldgeber von einem Cross-Border-Team von Latham, bestehend aus Alexandra Hagelüken (Partner, Frankfurt), Rainer Adlhart (Counsel), Philipp Guggeis (beide München), Kate Zhu, Luca Brandi (alle Associates) und Tobias Bieber (Legal Analyst, alle Frankfurt, alle Finance). Auch Aoife McCabe (Partner), Ines Kilkelly (Associate, beide London), Bora Bozkurt (Partner) und Sam Yang (Associate, beide New York, alle Steuerrecht) waren aktiv.