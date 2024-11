Austria Wirtschaftsservice (aws): Gerfried Brunner wird Co-Geschäftsführer

Wien. Die Förderbank des Bundes, die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws), bekommt mit Gerfried Brunner (55) ab 1. Dezember 2024 einen neuen, zweiten Geschäftsführer.

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) bekommt ab 1. Dezember 2024 einen neuen, zweiten Geschäftsführer. Das von den Grünen geführte Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) teilt mit, dass das Unternehmen künftig zusammen mit dem bereits bestehenden Geschäftsführer Bernhard Sagmeister, von Gerfried Brunner geleitet werde.

Brunner, der die letzten acht Jahre das Geschäftsfeld für Kredite und Kofinanzierungen in der aws leitete, löst damit Edeltraud Stiftinger ab, die zur Vizegouverneurin der OenB bestellt wurde. Die öffentliche Ausschreibung der Geschäftsführungsposition erfolgte laut den Angaben gemäß Stellenbesetzungsgesetz.

Die Laufbahn

Der neue Geschäftsführer Brunner leitete bisher als Geschäftsfeldleiter in der aws ein Team von rund 70 Mitarbeitenden. Zu seinen Aufgaben gehörten u.a. die Verwaltung des ERP (European Recovery Programm – Hilfsprogramm aus dem Marshallplan)-Fonds mit einem Volumen von drei Milliarden Euro sowie Förderprogramme wie „Important Projects of Common European Interest“, EU Chips Act und Initiativen zur Förderung von Primärversorgungseinrichtungen im Gesundheitssystem. Er hat ein BWL-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien absolviert und hatte danach verschiedene Funktionen im Bankenwesen inne.