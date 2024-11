Erstes Pfand-Rückgabesystem für Getränke in Polen startet mit Schönherr

Polen. Schönherr beriet zwei der Gründungspartner des Joint Venture Kaucja.pl: Es ist das erste landesweite Pfand-Rückgabesystem (Deposit Return System, DRS) in Polen.

Konkret hat Schönherr zwei Getränkehersteller im Zusammenhang mit der Gründung eines Joint Venture für ein landesweites Deposit Return System (DRS) in Polen beraten. Lead Advisor war dabei Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke.

Bei den Schönherr-Klienten handele es sich um einen familiengeführten Hersteller im gehobenen Marktsegment und einen Energydrink-Produzenten. Insgesamt wird das Joint Venture namens Kaucja.pl durch 11 Getränkefirmen errichtet und von der Lebensmittelproduzenten-Vereinigung PFPŻ unterstützt. Es handelt sich um das erste landesweite System seiner Art in Polen, so eine Aussendung der Kanzlei.

Mehr Nachhaltigkeit für Polen

In der Beratung ging es demnach um wesentliche Aspekte der Struktur des Joint-Venture, insbesondere in Sachen Corporate Governance. Der Start von Kaucja.pl bedeute einen Meilenstein in Polens Bemühungen um eine Kreislaufwirtschaft. Das System ziele darauf ab, die Recyclingraten bei Getränkeverpackungen deutlich zu verbessern und den EU-Nachhaltigkeitsvorschriften nachzukommen.

Das Schoenherr-Team bestand aus Paweł Halwa (Partner), Katarzyna Solarz-Włodarska (Partner) und Krzysztof Wawrzyniak (Counsel).