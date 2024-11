Stadt Wien befördert Petra Martino zur Bereichsdirektorin für Recht

Öffentliche Hand. Mit 26. November 2024 hat Petra Martino die Leitung des Geschäftsbereichs Recht in der Magistratsdirektion der Stadt Wien angetreten.

Martino folgt damit Karl Pauer nach, der diesen Geschäftsbereich seit August 2010 geleitet hat und Ende September dieses Jahres in Pension gegangen ist, so eine Mitteilung der Bundeshauptstadt. Im Geschäftsbereich Recht der Stadt Wien sind rund 50 Personen beschäftigt.

Die Laufbahn

Die gebürtige Wienerin Petra Martino hat das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien im Jahr 2003 abgeschlossen. Nach Absolvierung des Gerichtsjahres arbeitete sie als Rechtsanwaltsanwärterin in einer Kanzlei, bis sie im Oktober 2005 im Magistrat der Stadt Wien ihre Karriere startete. Diese führte sie laut den Angaben in der Job-Rotation in das MBA 6/7, MBA 16 und die MA 11. Nach einem halben Jahr Tätigkeit in der MA 40 wechselte sie im Dezember 2007 in den Geschäftsbereich Recht: Zunächst als Referentin in der Gruppe Verfassungsdienst und EU-Recht, seit 2015 in der Stabstelle Koordination.

Ergänzend absolvierte sie einen zweimonatigen Erfahrungsaustausch im Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts und ist seit dem Jahr 2019 als externe Lehrbeauftragte für E-Government an der Universität Wien tätig. Seit April des letzten Jahres verantwortet die Juristin die Projektkoordination für die Ausbildung im Bereich Auskunftspflichten.

Die Statements

Wiens Magistratsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Müller überreichte der neuen Leiterin im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky, weiteren Mitgliedern des Wiener Stadtsenats und dem stellvertretenden Vorsitzenden der Younion_Die Daseinsgewerkschaft Manfred Obermüller das Bestellungsdekret.

Müller: „Zur Einhaltung der Grundfeste unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates trägt eine rechtskonforme und transparente Verwaltung maßgeblich bei. Die Bestellung von Petra Martino zur Bereichsdirektorin steht auch symbolisch für die hohe Qualität der Mitarbeiter:innen aus dem Magistrat.“

Martino selbst wird zitiert: „Rechtskonforme und transparente Verwaltung betrifft alle Bereiche und damit jede Einheit der Stadt. Gemeinsam mit den vielen Einheiten der Stadt gilt es, die große rechtliche Expertise der Kolleg:innen in der Bereichsdirektion Recht zum Wohle der Stadt einzusetzen.“