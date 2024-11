BKS Bank befördert Renata Maurer Nikolic in den Vorstand

Regionalbanken. Renata Maurer Nikolic kommt neu in den Vorstand der BKS Bank. Sie soll vor allem für Auslandsmärkte zuständig sein.

Der Aufsichtsrat der BKS Bank AG hat in seiner gestrigen Sitzung am 27.11.2024 Renata Maurer Nikolic zum neuen Vorstandsmitglied bestellt, so eine Aussendung des Kreditinstituts. Maurer Nikolic ist langjährige Führungskraft in der BKS Bank und wechselt demnach mit 1. April 2025 in den Vorstand. Damit folge sie Alexander Novak nach, dessen Vorstandsmandat Ende März 2025 einvernehmlich ende.

Die Aufgaben

Das neue Vorstandsmitglied Maurer Nikolic werde vor allem für die Auslandsmärkte Slowenien, Kroatien, Slowakei und Serbien verantwortlich zeichnen. Sie war schon bisher für das internationalen Marktumfeld der BKS Bank mitverantwortlich, heißt es dazu.

Die Statements

CEO Nikolaus Juhász wird zitiert: „Ich freue mich sehr, Frau Maurer Nikolic künftig als neue Vorstandskollegin mit an Bord zu haben. Schon in der bisherigen Zusammenarbeit konnte ich erleben, mit welcher Begeisterung Frau Maurer Nikolic sich für die BKS Bank einsetzt, im Inland ebenso wie in unseren Auslandsmärkten. Herrn Novak danke ich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünsche ihm beruflich wie privat alles Gute.“

„Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für mich an oberster Stelle. Die digitale Transformation des Bankgeschäfts, das Thema Nachhaltigkeit und die weitere Stärkung unserer Marktposition, insbesondere auf unseren Auslandsmärkten, sind für mich sehr wesentlich. Ich bin mir unserer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt ebenso bewusst“, so Maurer Nikolic anlässlich ihrer Bestellung.