Rüstungsfirma Theon erwirbt Mehrheit an Harder Digital mit Clifford Chance

Zypern/Deutschland. Das zypriotische Verteidigungsunternehmen Theon erwirbt die Mehrheit an Harder Digital, einem Hersteller von Bildverstärkerröhren. Kanzlei Clifford Chance ist behilflich.

Die globale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat das zypriotische Verteidigungsunternehmen Theon International plc beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 60% an der Harder Digital Gruppe beraten. Harder Digital ist ein hauptsächlich in Deutschland tätiger spezialisierter Hersteller von Bildverstärkerröhren, so eine Aussendung.

Der Erwerb stärke die Präsenz von Theon in ihren Schlüsselmärkten Deutschland und den baltischen Staaten und stehe im Einklang mit der Wachstums- und vertikalen Integrationsstrategie des Unternehmens, die im Rahmen des Börsengangs Anfang dieses Jahres kommuniziert wurde. Clifford Chance hat Theon bereits bei der Notierung seiner Aktien an der Euronext Amsterdam beraten.

Das Beratungsteam

Theon International ist die Muttergesellschaft von Theon Sensors S.A., einem Hersteller von Nachtsicht- und Wärmebildsystemen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Man hat Produktionsstätten in Athen (Griechenland), Wetzlar (Deutschland) und Plymouth (USA) und zähle zu den führenden Unternehmen in der Branche.

Das Clifford Chance-Team, das Theon bei der Transaktion beriet, bestand aus Partner Christian Vogel, Counsel Max Alles und Associate Max Petzelberger (alle Corporate/M&A, Düsseldorf und München), Counsel Cord Freiherr von Mandelsloh (Tax, Düsseldorf) sowie Partner Dimitri Slobodenjuk und Senior Associate Arne Gayk (beide Antitrust, Düsseldorf).