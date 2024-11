ULI und Hines suchen die besten Studenten-Arbeiten zu Immobilien

Berlin/London. Bis 14. Februar 2025 können sich Studierende in Europa für die „6. Student Competition“ von Urban Land Institute (ULI) und Immobilienunternehmen Hines bewerben.

Das Urban Land Institute (ULI) und das Immobilienunternehmen Hines haben die Ausschreibung der diesjährigen „ULI Hines Student Competition – Europe 2025“ gestartet. Der Wettbewerb, der dieses Jahr zum sechsten Mal durchgeführt wird, richtet sich an Studierende von Universitäten und Wirtschaftshochschulen in ganz Europa und findet laut einer Aussendung im April 2025 in London statt.

Im Mittelpunkt stehe die Anwendung theoretischen Wissens der Immobilien- und Flächennutzung bei einer praktischen Aufgabe. Die Bewerbungsfrist endet laut Aussendung am 14. Februar 2025. Bei früheren Wettbewerben mussten die Teams u.a. Lösungen für die Neugestaltung eines historischen Viertels im Londoner West End, die Modernisierung eines Sozialwohnungsprojekts in Berlin sowie die Sanierung einer ehemaligen Molkerei in Madrid erarbeiten.

„Wir rufen erneut die Immobilienexperten von morgen auf, ins Rampenlicht zu treten und in Teams zusammenzuarbeiten, um ihre Kreativität und ihren Einfallsreichtum bei der Problemlösung unter Beweis zu stellen. Die Teilnehmer müssen kreativ und ganzheitlich denken und eng zusammenarbeiten, um alle Aspekte der Stadtentwicklung, einschließlich der Design-, Entwicklungs-, Investitions- und Betriebsperspektiven, erfolgreich zu berücksichtigen“, so Sabine Georgi, Geschäftsführerin des ULI Deutschland/Österreich/Schweiz.

Die Details

Die Teilnehmer des diesjährigen Bewerbs bilden laut den Angaben interdisziplinäre Teams aus vier Personen. Die Finalisten bearbeiten eine praktische Fallstudie und präsentieren ihre Lösung einer Jury. Das Finale findet in der europäischen Zentrale von Hines in London statt.

Am Abend des ersten Tages findet eine Besichtigung des Standorts der Fallstudie statt. Am zweiten Tag werde der Wettbewerb ausgetragen und die Gewinner werden verkündet. Die bisherigen Gewinner des Bewerbs kamen von der ESSEC Business School in Frankreich, der University of Manchester (Großbritannien), der London Business School (Großbritannien) und dem Politecnico di Milano (Italien).