Verstärkung für die Ära des Protektionismus: Noerr holt Tobias Zuber ins EU-Büro

Brüssel/Berlin. Tobias Zuber wechselt von White & Case zu Noerr: Als neuer Associated Partner soll er im Brüsseler Büro mit Protektionismus & Co umgehen helfen.

Noerr verstärkt das Außenwirtschaftsrechtsteam mit Tobias Zuber in Brüssel, so eine Aussendung: Zuber wechselt konkret zum 1. Dezember von White & Case als Associated Partner in das Brüsseler Büro der deutschen Wirtschaftskanzlei.

„Mit dem Zugang von Tobias Zuber tragen wir der rasant steigenden Nachfrage nach unseren Beratungsdienstleistungen aufgrund des zunehmenden Protektionismus, des Einsatzes von Wirtschafts- und Finanzsanktionen sowie der wachsenden Komplexität des globalen Handelsumfelds Rechnung“, wird Bärbel Sachs zitiert, Partnerin im Berliner Büro und Leiterin der Praxisgruppe International Trade & Investment Controls.

Dem Brüsseler Büro komme als Anlaufstelle für unionsrechtliche Regulierungsfragen besondere Bedeutung zu, deshalb „freue ich mich besonders, dass wir mit Tobias Zuber unseren Wachstumskurs mit qualifizierten Beratern der NextGen fortsetzen“, so Jens Peter Schmidt, Managing Partner des Brüsseler Büros von Noerr.

Die Aufgaben

Dr. Tobias Zuber ist laut den Angaben seit rund zehn Jahren in Brüssel als Anwalt tätig und auf die Beratung im europäischen Handelsrecht mit Schwerpunkt in Exportkontrolle, Sanktionen und Zollrecht spezialisiert. Seine Themen sind u.a. transaktionsbegleitende Beratung, Entwicklung und Umsetzung von Compliance-Programmen und regulatorische Beratung zu Gesetzesänderungen.

Zuber berate Regierungen, Unternehmen und Verbände in Handelsschutzverfahren vor der Europäischen Kommission und den EU-Gerichten. Vor seiner Anwaltstätigkeit war er u.a. Berater bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.