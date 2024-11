MediaMarkt startet Elektronik-Miete für Geschäftskunden mit Fintech topi

Vösendorf/Berlin. Bei MediaMarkt Österreich können Geschäftskunden jetzt Computer und Handys mieten: Das Fintech Topi ist bei „Hardware-as-a-Service“ behilflich.

Mit „Business-Miete powered by topi“ bietet MediaMarkt Österreich in Kooperation mit dem Berliner Fintech-Unternehmen Topi ab sofort Notebooks, Smartphones & Co. zur Miete für Geschäftskunden und mit flexiblen Laufzeiten, so eine Aussendung.

„Die neue Business-Miete ergänzt unser bestehendes Service-Angebot optimal und bietet neben dem Leasing nun eine weitere, flexible und kosteneffiziente Miet-Alternative für Geschäftskunden. Die Kooperation mit Topi erlaubt uns nun noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen“, so Rafael Ciechonski-Olszewski, Business Service & Solutions bei MediaMarkt Österreich.

Die Mietdauer beträgt laut den Angaben 6 bis maximal 36 Monate. Am Ende der Mietlaufzeit haben Unternehmen die Option, das gemietete Gerät zu kaufen, upzugraden oder zurückzugeben, heißt es. Daher eigne sich die Business-Miete besonders für kleine und mittelständische Unternehmen, die sich im Vergleich zum Leasing eine längerfristige Bindung mit Kaufverpflichtung am Ende der Laufzeit oder große Investitionssummen beim Direktkauf ersparen wollen, so Olszewski.

Im Jahr 2021 gegründet

Das Fintech-Unternehmen Topi bietet Händlern und Herstellern eine technische Infrastruktur für Hardware-Abos für Business-Kunden. Die Hardware-as-a-Service-Plattform ist laut den Angaben im Webshop, im Telesales-Vertrieb oder in stationären Geschäften einsetzbar.

Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2021 von Charlotte Pallua und Estelle Merle gegründet und wurde laut eigenen Angaben unter anderem von Index Ventures, Creandum und TriplePoint Capital finanziert.

Charlotte Pallua, Geschäftsführerin von Topi: „Durch die Integration unserer Plattform in das etablierte Netzwerk von MediaMarkt können wir gemeinsam die betriebliche Flexibilität und den Cashflow der Kunden verbessern sowie einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Elektroschrott leisten. Der gesamte Bestellprozess wird auf einer zentralen Plattform digital abgewickelt. Zudem können Verträge, Rechnungen und Bestellungen jederzeit eingesehen und verwaltet werden.“