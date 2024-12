Karin Köller ist jetzt Anwältin im Arbeitsrecht-Team von E+H

Wien. Anwältin Karin Köller ist neu im Team der Wiener Kanzlei E+H. Sie ist auf Arbeits- und Prozessrecht spezialisiert und war davor bei LeitnerLaw und Eversheds.

Bei der Wiener Kanzlei E+H steigt Karin Köller als Anwältin und ständige Substitutin ein. Sie verstärkt das Arbeitsrecht-Team der Sozietät, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Karin Köller studierte Wirtschaftsrecht an der WU Wien und absolvierte ein Auslandssemester an der University of Minnesota sowie Praktika in Toronto und Brüssel. Vor ihrem Einstieg bei E+H war sie bei LeitnerLaw und Eversheds in Wien tätig. Sie ist auf Arbeits- und Prozessrecht spezialisiert und berät Mandanten in gerichtlichen und außergerichtlichen Angelegenheiten des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Ihre Schwerpunkte sind laut den Angaben Global Mobility, Betriebsübergänge und gesellschaftsrechtliche Fragestellungen.

Die Statements

„Mit Karin gewinnen wir eine äußerst kompetente und erfahrene Rechtsanwältin im Arbeitsrecht. Ihre Expertise ist eine wertvolle Bereicherung für unser Team und unsere Mandanten“, so Jana Eichmeyer, Managing Partnerin und Leiterin der Praxisgruppe Arbeitsrecht bei E+H.

„Gemeinsam mit einem hochkompetenten und engagierten Team werde ich unsere Mandanten in allen Fragen des Arbeitsrechts – ob individuell oder kollektiv – bestmöglich unterstützen“, so Köller.