Raiffeisen Ware Austria schickt Chef zur BayWa, Johannes Schuster folgt

Raiffeisen & Manager. Raiffeisen Ware Austria (RWA)-Chef Reinhard Wolf wechselt ganz zur kriselnden deutschen BayWa. Auf ihn folgt Johannes Schuster.



Reinhard Wolf, langjähriger Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der RWA scheidet mit 30. November 2024 aus der RWA und dem Lagerhaus-Verbund aus, so eine Aussendung: Er werde sich in den nächsten Monaten ganz seiner Aufgabe im Vorstand der BayWa widmen. Die Baywa AG ist ein deutscher Agrarkonzern, an dem auch der österreichische Raiffeisensektor beteiligt ist, und der derzeit einen Sanierungskurs fährt.

Der neue Lagerhaus-Chef

Als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der RWA folgt ihm mit 1. Dezember 2024 Johannes Schuster nach. Schuster ist seit Jänner 2024 Vorstandsdirektor der RWA und werde gemeinsam mit Christoph Metzker, der seit 20 Jahren in der RWA und seit 2020 im Vorstand tätig ist, die Leitung der Dachorganisation der österreichischen Lagerhaus-Genossenschaft übernehmen.

Reinhard Wolf startete seine Karriere nach dem Studium der Agrarökonomie auf der Universität für Bodenkultur in der damaligen Österreichischen Raiffeisen Warenzentrale (ÖRWZ). Er war bei der Gründung der heutigen RWA dabei und wurde 2009 zum Vorstandsdirektor für Agrar und Energie bestellt. Seit März 2013 war er Generaldirektor und vertrat die RWA in Folge auch im Vorstand der BayWa AG.

Die Statements

Wolf hält in der Aussendung fest: „Ich wurde gebeten, der BayWa bis zum Zeitpunkt der Bestellung eines neuen Management-Teams im Vorstand zur Verfügung zu stehen und ich habe mich dazu bereit erklärt. Es geht mir darum, Herausforderungen mit Mut und Haltung zu begegnen und das braucht es aktuell in der BayWa. Außerdem kann ich die Leitung in der RWA an ein kompetentes Team übergeben. Das Unternehmen ist gut aufgestellt. In jedem der fünf Geschäftsbereiche gibt es ein gutes und fachlich qualifiziertes Management, das den Erfolg der RWA in Zukunft sichern wird.“

Michael Göschelbauer, Aufsichtsratsvorsitzender der RWA zum Führungswechsel: „Als Leiter des Aufsichtsgremiums danke ich Reinhard Wolf für die erfolgreiche und vorausschauende Geschäftsführung der vergangenen Jahre. Ich bin überzeugt, dass Johannes Schuster die Geschichte der RWA und der Lagerhaus-Genossenschaften erfolgreich weiterschreiben wird.“