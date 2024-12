AI für Compliance-Verantwortliche: EQS-Webinar am 11. Dezember

Neue Tools. Wie Unternehmen und Compliance-Verantwortliche KI nützen können, ohne Risiken zu übersehen, ist Thema des Webinars „AI in 2025“ der EQS Group. Auch die eigene AI-Roadmap will man vorstellen.



Künstliche Intelligenz (KI) verändere bereits heute unser Geschäftsleben grundlegend, so auch in der Compliance-Branche, heißt es in der Ankündigung des Compliance Tools-Anbieters EQS Group.

Laut einer Kundenumfrage sehen mehr als 80% der Teilnehmenden große Vorteile durch den Einsatz von KI-Tools in Compliance-Prozessen, heißt es – gleichzeitig äußern jedoch auch drei Viertel der Befragten Bedenken hinsichtlich potenzieller Risiken. Gefahren in Sachen Datenschutz usw. werden häufig genannt.

Der Event

Wie können Unternehmen und Compliance-Verantwortliche zukünftig von KI profitieren können, ohne dabei die Risiken zu übersehen, ist Thema des englischsprachigen Webinars „AI in 2025: Future Insights and Key Lessons from 2024“ am 11. Dezember 2024, bei dem auch weitere Aspekte von Verbreitung und Praxis-Einsatz zur Sprache kommen sollen.

Weiters wird unter dem Titel „What to Expect in 2025 and Beyond“ die Roadmap der EQS Group selbst in Sachen weiterer AI-Einsatz vorgestellt. Die Vortragenden sind Moritz Homann (Managing Director Corporate Compliance, EQS Group) und Nadja Giuliani (Growth Executive).