Enery liefert CO2-freien Strom an Nokian Tyres-Werk, Schönherr berät

Rumänien. Wirtschaftskanzlei Schönherr berät Enery bei einem Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) mit Nokian Tyres. Die Laufzeit des Stromvertrags liegt bei 11 Jahren.

Der Langzeit-Vertrag bringe CO2-emissionsfreie Energieversorgung für ein neues Reifenwerk von Nokian Tyres in Ordea (Rumänien). Enery wiederum werde in die Lage versetzt, ein neues Solarkraftwerk im südlichen Rumänien zu errichten, so eine Aussendung von Schönherr.

Das Beratungsteam

Power Purchase Agreements (PPA) können als direkte Abnahmeverträge oder, wie in diesem Fall, virtuell gestaltet sein. PPAs seien eines der effektivsten Werkzeuge für Unternehmen, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und ihre Stromkosten langfristig abzusichern, so Schönherr-Partnerin Monica Cojocaru, die gemeinsam mit Managing Attorney Vlad Cordea beraten hat. Im Team war auch Anwältin Cristina Olariu.