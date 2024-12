Geldhaus Borromin verkauft die WATR Group mit Kanzlei Noerr

Frankfurt/Berlin. Noerr hat Fonds von Borromin Capital Management beim Verkauf der WATR Group beraten. WATR bietet Grundwassermanagement und Wasseraufbereitung.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Noerr hat von Borromin Capital Management beratene Fonds beim Verkauf der WATR Group beraten, so eine Aussendung. Käufer sind demnach von Castik Capital beratene Fonds und das Management von WATR. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Das Noerr-Team wurde von Julian Lemor und Dominik Rompza geleitet.

Das Unternehmen

Die WATR Group ist ein Anbieter für Grundwassermanagement und Wasseraufbereitung in Europa und mit rund 260 Beschäftigten insbesondere in Deutschland, den Niederlanden und Belgien aktiv. Borromin Capital Fund IV hat WATR laut den Angaben im August 2019 als Primary Buyout erworben. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Bentheim hat seither eine Buy & Build-Strategie verfolgt, die es ihm ermöglicht habe, sein Filialnetz in Deutschland zu erweitern und drei Unternehmensakquisitionen erfolgreich abzuschließen.