Gleiss Lutz berät israelische Nova beim Kauf von sentronics metrology

Halbleiter-Industrie. Die börsennotierte israelische Nova übernimmt sentronics metrology, einen Spezialisten für Wafer-Technologie. Kanzlei Gleiss Lutz ist behilflich.

Gleiss Lutz hat die börsennotierte israelische Nova Ltd. bei der Übernahme der sentronics metrology GmbH mit Sitz in Mannheim (Deutschland) beraten, so eine Aussendung. Sentronics ist ein Anbieter von halb- und vollautomatischen Wafer-Metrologie-Tools für die Halbleiterindustrie, vom kompletten Fertigungsprozess bis hin zum Advanced Packaging.

Die Übernahme steht laut den Angaben noch unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen und werde voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Nova ist ein Anbieter von Lösungen für Messtechnik zur Prozesskontrolle in der Halbleiterfertigung. Die Nova-Aktien werden am Nasdaq Global Market und der Tel Aviv Stock Exchange gehandelt.

Die Beratungsteams

Nova wurde bei dem Deal von einem Team der israelischen Kanzlei Meitar um Shachar Hadar (Partner) betreut. Inhouse bei Nova wurde das Projekt rechtlich von Leeat Peleg (General Counsel) geleitet. Gleiss Lutz hat in Zusammenarbeit mit Meitar beraten.

Im Gleiss Lutz-Team war Alexander Schwarz (Partner, M&A, Düsseldorf; Federführung), Kai Zimutta, Fabian Mumme, Philipp Lucks (alle M&A), Jacob von Andreae (Partner), Aylin Hoffs, Vivien Etzkorn, Matthias Hahn, Lennart Förster (alle Außenwirtschaftsrecht/Öffentliches Recht, alle Düsseldorf), Ocka Stumm (Partner), Johannes Heck (beide Frankfurt), Jochen Pfleger (alle Steuerrecht, Hamburg), Steffen Krieger (Partner), Florian Wieg (beide Düsseldorf), Stefan Schaaf (alle Arbeitsrecht, Frankfurt), Eva Reudelhuber (Partner), Pascal Urban (beide Banking & Finance, beide München), Mischa Krumm (Counsel, Düsseldorf), Sebastian Girschick (beide IP/Tech, München), Simon Wagner (Counsel), Viktoria Faust (beide Commercial, beide Stuttgart), Michael Clever (Immobilienrecht, Frankfurt), Simon Clemens Wegmann (Datenschutzrecht, Berlin).