S Immo drängt die Kleinaktionäre raus und verlässt die Börse: Die Berater

Wien. Die Kanzleien bpv Hügel und Dorda beraten beim Squeeze-out und Delisting der S Immo. Nach Abschluss der Maßnahme hält die CPI-Tochter Immofinanz 100 Prozent der Anteile der S Immo.

Im Oktober 2024 hat die Hauptversammlung der S Immo AG den Ausschluss der Minderheitsaktionäre (Squeeze-out) gegen Barabfindung nach den Regeln des Gesellschafterausschlussgesetzes beschlossen. Damit will die Haupteigentümerin Immofinanz AG ihre Konzernstruktur straffen, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei bpv Hügel.

Die Immofinanz wiederum (Immobilienvermögen: 8 Milliarden Euro) gehört zu 75 Prozent der börsenotierten CPI Property Group aus Tschechien, mit der man seit Juli 2024 offiziell Fusionsüberlegungen wälzt. Das würde dann natürlich erst recht für Vereinfachung in der Konzernstruktur sorgen.

Doch davon ist heute keine Rede, aktuell geht es um die S Immo: Nunmehr ist mit Eintragung in das Firmenbuch am 03. Dezember 2024 der Squeeze-out bei der S Immo wirksam geworden, teilt man mit. Die S Immo-Aktien der Minderheitsaktionäre werden auf die Immofinanz AG als Hauptgesellschafterin übertragen. Gleichzeitig endet die Notierung der S Immo an der Wiener Börse.

Die Berater