Staycity übernimmt Aparthotels in Wien, Leipzig, Dresden: Taylor Wessing berät

Tourismus & Anwälte. Taylor Wessing berät Staycity beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von 74,9 Prozent an der Felix Gruppe. Sie hat Hotel-Standorte in Wien, Leipzig und Dresden.

Unter der Federführung von Alexander Peinze und Felipe Villena hat Taylor Wessing die irische Staycity Group beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Felix Gruppe beraten, so eine Aussendung. Verkäufer des 74,9 Prozent-Anteils war die denkmalneu GmbH (DMN).

Die Felix Gruppe besteht aus drei Aparthotels in Wien, Leipzig und Dresden. Die beiden Aparthotels in Leipzig und Dresden haben insgesamt 388 Zimmern und werden in Staycity Aparthotels umbenannt. Das Hotel in Wien mit 130 Apartments soll im zweiten Quartal 2025 unter Staycitys Lifestyle-Marke „Wilde“ eröffnen. Mit dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der Felix Gruppe erweitere die Staycity Group ihre Präsenz in Kontinentaleuropa und erschließe den österreichischen Markt.

Das Beratungsteam

Im Team von Taylor Wessing Deutschland für Staycity waren Alexander Peinze (Partner, Commercial Real Estate, Hamburg) und Nikoloz Alikanashvili (Senior Associate, Commercial Real Estate, Hamburg), Felipe Villena (Salary Partner, Federführung), Sarah Katharina Sylvester (Associate) und Diana Groß (Associate, alle Corporate/M&A, Frankfurt am Main); Kris Breudel LL.M. (Senior Associate, Environmental Planning & Regulatory, Berlin); Jan Kern (Partner, Employment, Pensions & Mobility, Hamburg); Thorsten Troge (Partner) und Franziska Ley (Associate, beide Trademarks, Advertising & Design, Hamburg).

Bei Taylor Wessing Österreich waren aktiv: Peter Solt (Partner), Nebojsa Manojlovic (Senior Associate, beide Real Estate); Allan Hahn (Partner), Vanessa Gerbasich (Associate, beide Corporate/M&A) und Sabine Meister (Partnerin, Environmental Planning & Regulatory).