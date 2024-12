ASRA Award für Nachhaltigkeitsberichte zum 25. Mal vergeben: Die Sieger

Wien. Bei der 25. Preisverleihung der ASRA Awards gewannen Semperit Holding, BKS Bank und Greiner. Neueinsteiger Volksbank Wien landete auf dem respektablen 3. Platz.

Bereits zum 25. Mal vergab die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) heuer den „Austrian Sustainability Reporting Award“ (ASRA) für die besten Nachhaltigkeitsberichte österreichischer Unternehmen. Der Award wird in Kooperation mit dem Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (iwp) verliehen.

Die Einreichfrist endete am 30. September 2024, die Preisverleihung fand am 26. November 2024 in der Mensa der WU Wien statt. KSW-Präsident Herbert Houf und IWP-Präsidentin Dorotea Rebmann eröffneten gemeinsam die Feierlichkeit.

Jasmin Güngör von Onsight Ventures erklärte in ihrer Keynote, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung auch für Startups immer mehr an Bedeutung gewinnt. „Viele setzen bereits Berater ein, um sich auf die künftigen Anforderungen vorzubereiten, außerdem wird ein Umdenken im öffentlichen Sektor nötig werden. Kooperationen und einheitliche Standards sind hier entscheidend, um Fortschritte zu erzielen“, so Güngör.

Drei Kategorien

Der ASRA 2024 wurde dieses Jahr wieder in drei Kategorien vergeben:

Unternehmen, deren Aktien im Prime Market der Wiener Börse notieren.

Unternehmen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind.

Unternehmen und andere Rechtsträger, die auf freiwilliger Basis einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen.

Helmut Maukner, Leiter der ASRA-Jury, richtete seinen Dank an das Jury-Team, das anhand eines „strukturierten Fragebogens tausende Seiten an Nachhaltigkeitsberichterstattung durcharbeitete“.

Erstmals hatte dieses Jahr auch die Volksbank Wien ihren Nachhaltigkeitsbericht für den ASRA Award eingereicht. Die Bank kam mit ihrem Bericht auf Platz 3 in der Kategorie „Verpflichtende Berichterstattung (ausgenommen ATX-Prime)“.

Die Preisträger

Die diesjährigen Gewinner sind:

Kategorie: „ATX-Prime“

Platz: Semperit Holding AG Platz: Österreichische Post AG Platz: Lenzing AG

Kategorie: „Verpflichtende Berichterstattung (ausgenommen ATX-Prime)“

Platz: BKS Bank AG Platz: OeKB Kreditinstituts-Gruppe Platz: Volksbank Wien AG

Kategorie: „Freiwillige Berichterstattung“

Platz: Greiner AG Platz: VBV Betriebliche Altersvorsorge AG Platz: ÖBB Holding AG

Die Statements

„Ich freue mich, heute 25 Jahre ASRA feiern zu dürfen – eine einzigartige Erfolgsgeschichte für eine einzigartige Auszeichnung. Mein Dank gilt allen Beteiligten: dem Organisationsteam, Sponsoren, Partnern der ASRA-Jury unter der Leitung von Helmut Maukner und allen Unternehmen für ihr Engagement und ihre Teilnahme“, so KSW-Präsident Herbert Houf. „Seit dem Beginn 2000 liegt Weitblick im Fokus des Awards und durch die Verleihung wurde Nachhaltigkeitsberichterstattung gewissermaßen zum Mainstream. Die Preisträger 2024 werden dieses Jahr zurecht mit einem ASRA ausgezeichnet“, so IWP-Präsidentin Dorotea Rebmann.

„Zu Beginn war der ASRA etwas sehr Edukatives, im Laufe der Zeit wurden die internationalen Standards weiterentwickelt und ab der Berichterstattung 2024 erfolgt der nächste große Schritt: Die verpflichtende Berichterstattung für bestimmte Größenordnungen mit einheitlichen europäischen Standards“, so Helmut Maukner, Leiter der ASRA-Jury.

Monika Tögel, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Volksbank Wien, die im ersten Jahr der Teilnahme den Preis für Platz 3 in Empfang nahm: „Die Auszeichnung ist für uns Freude und Ansporn zugleich. Freude deshalb, weil sie die bisherige Arbeit unseres Teams bestätigt und Ansporn dafür, noch besser zu werden.“ Als Bank, die „Nachhaltigkeit in ihrer Organisation integriert hat und, die sich zur größtmöglichen Transparenz bei der entsprechenden Berichterstattung bekennt, freut uns diese Auszeichnung ganz besonders“, so Gerald Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien und Sprecher des Volksbanken-Verbundes, in einer Aussendung.