Neue Chefin für den größen privaten Forschungspreis: Donia Lasinger

Sponsoren & Management. Donia Lasinger (39) ist die neue Leiterin des Förderwesens bei der B&C Privatstiftung. Damit ist sie zuständig für den 760.000 Euro schweren Houskapreis, die MEGA Bildungsstiftung und mehr.



Donia Lasinger wurde mit 1. Oktober 2024 vom Vorstand der B&C Privatstiftung mit der Leitung für Förderwesen und Kommunikation betraut, so eine Aussendung. In ihrer neuen Position leitet Lasinger die inhaltliche Ausrichtung und Organisation der bestehenden Förderprojekte und werde das Engagement der B&C Privatstiftung im Sinne ihres Stiftungszwecks ausbauen. Schwerpunkte sind die Förderung des Unternehmertums, Forschung und Wirtschaftsbildung, heißt es dazu.

Houskapreis, MEGA, eXplore! und mehr

Das Flaggschiff der B&C Privatstiftung ist der Houskapreis, der mit einer jährlichen Dotierung von insgesamt 760.000 Euro laut den Angaben der größte private Preis für anwendungsnahe Forschung in Österreich ist. Er wird in den drei Kategorien Hochschulforschung, Außeruniversitäre Forschung und Forschung & Entwicklung in KMU vergeben. Der Houskapreis feiert im Jahr 2025 sein 20-jähriges Bestehen.

In Lasingers Zuständigkeitsbereich fallen ebenso die von der B&C mitgegründete MEGA Bildungsstiftung, die Forschungsinitiative eXplore! an der WU Wien, Innovationsforschung an Hochschulen beispielsweise in Form von Stiftungsprofessuren oder Doktoratsprogrammen sowie die Förderung von Fachtagungen und Initiativen in den Bereichen Kapitalmarkt, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht.

Die Laufbahn

Die promovierte Betriebswirtin Donia Lasinger war von 2012 bis 2024 beim Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) tätig, seit 2016 als stellvertretende Geschäftsführerin. Sie war unter anderem für die Weiterentwicklung des Förderportfolios, der Themenausrichtung als auch für die Entwicklung neuer Instrumente zuständig, verantwortete das Karriere-Exzellenzprogramm „Vienna Research Groups“ und arbeitete an Themen wie Umweltsystemforschung oder dem Digitalen Humanismus.

Ihr Arbeitsfeld umfasste überdies Beratungs-, Strategie- und Implementierungsprojekte in den Bereichen Innovation, Evaluierung oder Smart City. Sie bringe breites Wissen im Bereich Forschungs-, Wissenschafts- und Technologiepolitik mit und leitete zahlreiche nationale und internationale Projekte. Vor ihrer langjährigen Tätigkeit beim WWTF war die gebürtige Oberösterreicherin als nationale und internationale Unternehmensberaterin u. a. bei Kearny tätig.

Das Statement

Wolfgang Hofer, Vorstand der B&C Privatstiftung: „Durch mannigfaltige Förderaktivitäten leistet die B&C Privatstiftung seit beinahe 25 Jahren wertvolle Beiträge zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich. Donia Lasinger wird aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung in leitender Funktion im Bereich der Forschungsförderung und Beratungstätigkeit gepaart mit ihrem betriebswirtschaftlichen Hintergrund exzellente Expertise in der strategischen Weiterentwicklung unseres Förderwesens einbringen. Ihre erfolgreiche Umsetzung von wirkungsvollen Programmen und ihr Ziel, Wissenschaft und Forschung einer breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen, entsprechen auch unseren Anliegen, unser Engagement fortzusetzen und die Kommunikation in Bezug auf die Stiftung sowie ihren weitreichenden Wirkungskreis zu verstärken. Wir freuen uns, dass sich Donia Lasinger diesen Aufgaben annimmt.“