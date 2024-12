RICS veröffentlicht neue Regeln zu KI und ESG für Immo-Profis

Frankfurt. RICS hat eine neue Ausgabe des „Global Red Book“ veröffentlicht: Es enthält Regeln zur Nutzung von KI in der Bewertung sowie zur Implementierung von ESG-Prinzipien.

Die RICS hat eine neue Ausgabe ihres Global Red Book veröffentlicht und damit mehrere wesentliche Updates zur Nutzung von KI in der Bewertung sowie zur verpflichtenden Implementierung von ESG-Prinzipien eingeführt, so eine Aussendung. Erstmals 1976 veröffentlicht, werde das Red Book von Bewertungsexperten weltweit genutzt, sowohl von Mitgliedern der „Royal Institution of Chartered Surveyors“ (RICS) als auch von Nichtmitgliedern.

Für RICS-Mitglieder verpflichtend

Das Red Book legt verbindliche Praktiken und Richtlinien für RICS-Mitglieder bei der Durchführung von Immobilien-Bewertungen fest. Die neueste Version enthält mehrere wesentliche Updates, teilt die Organisation mit.

So nehme man die Angleichung an andere relevante globale Standards vor, darunter die neuesten International Valuation Standards (IVS), die vom International Valuation Standards Council (IVSC) veröffentlicht wurden, dessen Mitglied die RICS ist. Auch werden neue Inhalte zu Modellierung, Methoden und Risikobewertung integriert, und Änderungen in Praxis und Prozessen im Hinblick auf schnell wachsende Technologien wie KI vorgenommen. Schließlich wird auch ein verpflichtendes Element zu ESG-Prinzipien aufgenommen.

Die Reform der KI-Regulierung beinhalte ein Bekenntnis zur Transparenz bei ihrer Nutzung, konsistente professionelle Urteilsfähigkeit bei ihrer Anwendung sowie Schutz von Vertraulichkeit und Datenrechten. Bewertende Fachkräfte müssen nun relevante ESG-Daten dokumentieren und alle damit verbundenen Faktoren berücksichtigen, die die Bewertung beeinflussen könnten, so RICS.

Die neue Ausgabe wurde gestern veröffentlicht und tritt lau den Angaben am 31.1.2025 für RICS-akkreditierte Experten in Kraft. Am 11.12.2024 bietet man ein kostenloses erklärendes Webinar dazu (auch für Nichtmitglieder).

Die Statements

Jens Böhnlein MRICS, Vorstandsvorsitzender der RICS Deutschland: „Seit fast 50 Jahren dient das RICS Global Red Book als entscheidender, vorausschauender internationaler Standard für die Bewertungsbranche. Diese Ausgabe ist ein weiterer wichtiger Fortschritt, der aktuelle Ergänzungen und Überarbeitungen bietet. Die Technologie entwickelt sich rasant, und das neue Update spiegelt das schnelle Tempo der Veränderungen in der Branche wider, insbesondere in Bezug auf die zunehmende Nutzung von KI in Bewertungen. Dieser neueste verbindliche Standard zeugt von der umfangreichen Fachkenntnis und Erfahrung der RICS-Mitglieder und -Mitarbeiter weltweit. Besonders erfreulich ist, dass die neue Version erstmals verpflichtende ESG-Prinzipien integriert. Das Red Book ist ein unverzichtbares Dokument für alle Immobilienexperten und Stakeholder, die in irgendeiner Weise mit Bewertungen zu tun haben.“

Monika Preithner FRICS, Geschäftsführerin der LBImmoWert sowie Vorstandsmitglied bei der RICS Deutschland: „Um das Vertrauen der Immobilienbranche in Bewertungen zu gewährleisten, ist es entscheidend, dass Themen wie KI und ESG in das Red Book als etablierten internationalen Standard integriert und transparent in den Bewertungen berücksichtigt werden. Das Red Book hat eine große Bedeutung für unsere tägliche Arbeit als Bewertungsunternehmen.“