Bahn-Merger: Vossloh erhöht Kapital für Kauf von Sateba, Freshfields berät

Frankfurt. Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die Vossloh AG bei einer Kapitalerhöhung beraten. Der Emittent will damit den Erwerb der Sateba-Gruppe finanzieren.

Konkret hat Freshfields laut einer Aussendung die Vossloh Aktiengesellschaft bei einer Bar­kapital­erhöhung im Wege eines beschleunigten Platzierungs­verfahrens (Accelerated Book­building) beraten. Dabei wurden demnach über 1,75 Mio. Aktien zu einem Platzierungs­preis von 41,00 Euro je Aktie unter Aus­schluss des Bezugs­rechts der be­stehenden Aktionäre an institutionelle Investoren aus­gegeben.

Die deutsche Vossloh AG ist ein Anbieter im Bereich der Bahntechnik. Das Angebot des Unternehmens beinhaltet Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen und Weichensysteme. Laut den Angaben will Vossloh den Netto­emissions­erlös aus der Kapital­erhöhung zur teil­weisen Finanzierung des geplanten Erwerbs der Sateba-Gruppe nutzen.

Rund 72 Mio. Euro

Die Hauptaktionärin KB Holding GmbH hat sich entsprechend ihrer Beteiligung in Höhe von 50,09 % am Grundkapital der Gesellschaft an der Kapitalerhöhung beteiligt, heißt es. Der Brutto­emissions­erlös betrug laut den Angaben ca. 72 Mio. Euro. Die neuen Aktien wurden am 15. November 2024 zum Handel im Teil­bereich des regulierten Marktes mit weiteren Zu­lassungs­folge­pflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wert­papier­börse zugelassen.

Das Beratungsteam

Das Team bei Freshfields umfasste Partner Christoph Gleske, Principal Associate Nikolaus Bunting und Associate Linus Cathomas (alle Kapital­markt­recht, Frankfurt) sowie Partnerin Simone Bono (Kapitalmarktrecht, London) und Associate Anh Ngo (Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Freshfields hatte Vossloh auch zuletzt im August 2024 beim geplanten Erwerb der Sateba-Gruppe, im Februar 2024 beim Abschluss eines nachhaltigkeitsorientierten Konsortialkredits und im Februar 2021 bei der Ausgabe einer Hybridanleihe beraten.