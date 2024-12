Lisa Gebauer leitet Digital Marketing bei Raiffeisen Immobilien

Wien. Wirtschaftsjuristin Lisa Gebauer wird Leiterin des neuen Bereichs Digital Marketing bei Raiffeisen Immobilien NÖ/W/Burgenland.

Bei Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland (RIV) wird Lisa Gebauer neue Leiterin für den Bereich Digital Marketing & Social Media. Sie ist laut einer Aussendung in dieser Position für die gesamte Online-Kommunikation und den Social-Media-Auftritt des Unternehmens zuständig.

Die 34jährige Niederösterreicherin startete laut den Angaben ihre berufliche Laufbahn als Mitarbeiterin in der Marketingabteilung bei Raiffeisen Immobilien, nachdem sie zuvor ihr Pflichtpraktikum dort absolviert hatte. Sie studierte Wirtschaftsrecht an der WU Wien und schloss 2017 das Master-Studium „Media Management“ an der FH St. Pölten ab.

Die Statements

„Gerade in der Immobilienbranche ist die digitale Kommunikation mit Kunden und Stakeholdern von zentraler Bedeutung. Daher haben wir uns entschieden einen eigenen Bereich Digital Marketing und Social Media innerhalb unserer Marketing- & PR-Abteilung zu schaffen“, so Peter Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland.

„Lisa Gebauer hat sich in den über sechs Jahren ihrer Tätigkeit für Raiffeisen Immobilien zu einer zentralen Stütze unserer Kommunikationsabteilung entwickelt und den Bereich Digital Marketing und Social Media mit viel Kreativität und Engagement von der Pike auf aufgebaut. Vom Newsletter-Marketing über Google Kampagnen bis zu Instagram, Facebook oder LinkedIn wissen wir bei ihr unsere digitale Kommunikation in besten Händen,“ so Anita Köninger, Leiterin Marketing & Public Relations bei Raiffeisen Immobilien.