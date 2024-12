P19 Payment Festival: Wohin sich der Zahlungsverkehr entwickelt

Wien. Beim „P19 Payment Festival 2024“ in den Wiener Sofiensälen ging es um aktuelle Entwicklungen im Zahlungsverkehr. Rund 70 Sprecher waren dabei.

Unter dem Motto „Payment empowers Innovation“ fand unlängst das „P19 Payment Festival 2024“ in Wien statt. Knapp 70 Sprecher – darunter Matthias Winkler (Sacher Hotels), Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung), Robert Zadrazil (UniCredit Bank Austria AG), Christian Steiner (Bitpanda), Hermann Erlach (Microsoft Österreich), Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Marietta Babos (Damensache) – informierten rund 600 Gäste über aktuelle Trends, Chancen und Herausforderungen im Zahlungsverkeher.

Ein zentrales Thema des Festivals war laut einer Aussendung die zunehmende Verlagerung hin zu digitalen Zahlungsmethoden. „Das Bargeld wird nicht von heute auf morgen verschwinden, aber die Bedeutung digitaler Zahlungen wächst rasant“, so Martin Sprengseis-Kogler, zusammen mit Birgit Kraft-Kinz, Roland Toch, Max Jürschik und Björn Wessel einer der Initiatoren von P19.

Birgit Kraft-Kinz: „Die Transformation hin zu einer bargeldlosen Zukunft erfordert nicht nur technologische Innovationen, sondern auch Vertrauen. Es ist entscheidend, dass alle Menschen in diesem Wandel einbezogen werden, damit er für die gesamte Gesellschaft gilt.“

Nachhaltigkeit und FinTechs

Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung lag laut den Angaben auf der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für den Zahlungsverkehr. Diskutiert wurde beispielsweise, wie Technologien wie Blockchain und Open Banking als Zahlungssysteme genutzt werden könnten.

Auch die Rolle von FinTech-Unternehmen wurde behandelt. So wurden Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Instant Payments analysiert und Projekte vorgestellt, bei denen Machine Learning zur Betrugsprävention eingesetzt werden soll.

Preisverleihung Ende Jänner 2025

Laut den Veranstaltern findet am 28. Jänner 2025 das nächste Event statt. Bei der kommenden Veranstaltung wird der „P19 Payment Award“ in drei Kategorien vergeben: Innovation, Nachhaltigkeit und „Payment Pioneer of the Year“.