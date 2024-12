Fachverlag Manz kooperiert mit Startup Konzierge: RDB auf neuem Terrain

Wien. Die RDB Klausel-Bibliothek steht ab sofort auch in den Software-Tools von Konzierge für Verträge zur Verfügung. Die 800 Klauseln betreffen Unternehmensrecht, Zivilrecht u.a.



Im Rahmen einer neuen Kooperation zwischen dem Manz Verlag und dem Legal-Tech-Startup Konzierge können Kanzleien ihre Vertragsgestaltung auf ein neues Level heben, wie es eine Aussendung formuliert. Ab sofort steht demnach die RDB Klausel-Bibliothek von Manz auch direkt in der Softwarelösung von Konzierge zur Verfügung.

Das Startup Konzierge setzt auf digitale Vertragsverwaltung, wozu u.a. auch die Digitalisierung bestehender Vertragsarchive inklusive oft verwendeter Formulierungen gehört. Mit Manz hat man nun einen Partner für externes Know-how gefunden.

Der Inhalt

Die rund 800 Vertragsklauseln der RDB-Klauseldatenbank werden von Expertinnen und Experten aus der Praxis gestaltet und upgedated, so Fachverlag Manz. Herausgeber sind Eric Heinke, Christian Pindeus und Andreas Tinhofer.

Die RDB Klausel-Bibliothek bietet derzeit konkret Klauselvorlagen aus den Bereichen Unternehmens- und Gesellschaftsrecht sowie Zivilrecht und Arbeitsrecht (ab Anfang 2025). Versprochen werden rechtssichere Best Practice-Beispiele, die einfach für den jeweiligen Bedarf angepasst und bearbeitet werden können.

Die Statements

„Die Klausel-Bibliothek der RDB wurde speziell für Jurist:innen entwickelt, die rechtssichere Klauseln effizient in ihre Vertragsdokumente integrieren möchten. Wir freuen uns, gemeinsam mit Konzierge diesen exklusiven Online-Content weiteren Praktiker:innen zur Verfügung stellen zu können“, so Reinhard Bradatsch, Onlineproduktmanager bei Manz.

„Die Zukunft der juristischen Recherche liegt in der Verknüpfung von Kanzleiwissen mit relevanten, externen Inhalten (z. B. Judikatur, Kommentare, Zeitschriften etc.). Die Kooperation mit Manz bringt uns Jurist:innen dieser Zukunft einen Schritt näher“, so Alexander Kryza, CEO von konzierge.