Neue Chefs bei Toyota in D/A/CH: Mario Köhler und Cédric Borremans

Wien/Köln. Cédric Borremans wird Chef von Toyota Österreich. Er war zuletzt für Olympia 2024 in Paris zuständig. Mario Köhler übernimmt in Deutschland.



Bei Toyota Österreich erfolgt zum Beginn des neuen Jahres ein Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Holger Nelsbach kehre planmäßig nach drei Jahren zu Toyota nach Deutschland zurück. Er verantworte als Commercial Director KINTO Deutschland und Head of Fleet Mobility den Ausbau des gesamten gewerblichen Fahrzeuggeschäfts von Toyota in Deutschland, so eine Aussendung. „Mit dem umfangreichen Pkw- und Nutzfahrzeug Angebot von Toyota und den modernen Mobilitätsdienstleistungen von KINTO können wir Gewerbekunden ein attraktives Paket aus Produkt- und Serviceleistungen anbieten“, so Nelsbach: „Ich freue mich darauf, im Rahmen meiner neuen Aufgabe für Toyota in Deutschland dieses Potential weiter auszubauen.“

Die Nachfolge von Nelsbach als Geschäftsführer der Toyota Austria GmbH (TAT) übernimmt zum 1.1.2025 Cédric Borremans, der laut den Angaben als Vertriebsplanungs- und Marketingexperte seit 2003 in verschiedenen Positionen für Toyota Motor Europe tätig war. Als Head of Olympic/Paralympic war er zuletzt bei Toyota für die Organisation der Olympischen & Paralympischen Spiele in Paris 2024 verantwortlich.

Wechsel an der Spitze auch in Deutschland

Mario Köhler übernimmt zum 1.1.2025 den Vorsitz der Geschäftsführung der Toyota Deutschland GmbH. Gleichzeitig wird er auch Präsident von Toyota Deutschland. Er folge damit auf André Schmidt, der planmäßig zu Toyota Motor Europe (TME) nach Brüssel zurückkehre und dort zukünftig die Funktion als Head of Revenue Management übernehmen werde.

Mario Köhler ist seit 19 Jahren in der Automobilindustrie tätig. Seit November 2023 verantwortet er als COO und Commercial Director das gesamte operative Geschäft von Toyota in Deutschland.

André Schmidt war seit Anfang 2020 Geschäftsführer und Präsident der Toyota Deutschland GmbH (TDG). In seine Amtszeit fiel unter anderem die Implementierung der Toyota Multi-Pathway-Strategie zur kundenorientierten Ausrichtung des gesamten Antriebsportfolios, die dazu beigetragen habe, den Marktanteil von Toyota und Lexus in Deutschland zu steigern.