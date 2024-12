Volkswagen Financial Services baut in Irland und Italien um mit Noerr

Frankfurt. Kanzlei Noerr war Lead Counsel der VW-Tochter Volkswagen Financial Services bei einer grenzüberschreitenden Konzernreorganisation.

Noerr hat mit einem Team um die Partner Ralph Schilha, Patrick Mückl und Felix Blobel die Volkswagen Financial Services bei einer grenzüberschreitenden Konzernreorganisation beraten, so eine Aussendung. Konkret wurde im Rahmen von zwei grenzüberschreitenden Umwandlungen eine italienische Tochtergesellschaft auf die Volkswagen Leasing GmbH und eine irische Tochtergesellschaft auf die Volkswagen Financial Services AG verschmolzen.

Die Beratung umfasste die Strukturierung, Vorbereitung und Begleitung der gesellschaftsrechtlichen Umsetzungsmaßnahmen sowie die Beratung von arbeitsrechtlichen Aspekten. Die Volkswagen Financial Services AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG.

Das Beratungsteam

Im Team von Noerr waren (Leitung): Ralph Schilha (Partner, Corporate, München), Patrick Mückl (Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf), Felix Blobel (Partner, Private Equity, Berlin); Corporate: Timm Gaßner (Senior Associate), Christian Ehrlich (Associate), Frédéric Prats (Associate, alle München); Arbeitsrecht: Sophia-Clara Schulte (Senior Associate), Yannick Bähr (Senior Associate), Raphael Hillus (Associate, alle Düsseldorf); Regulatory: Till Steinvorth (Partner, Hamburg) und Johanna Krauskopf (Senior Associate, Frankfurt).

Inhouse bei Volkswagen Financial Services (Braunschweig) waren Tom C. Blumenberg (Legal Counsel) und Marina Weber (Legal Counsel) aktiv.