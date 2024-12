Wirtschaftsagentur Wien: Klaus Reiter leitet jetzt die Förderabteilung

Wien. Klaus Reiter (43) übernimmt die Leitung der Abteilung Förderungen bei der Wirtschaftsagentur Wien. Vorgänger Christian Bartik geht in die Gastronomie.

Mit Anfang Dezember übernimmt laut einer Aussendung Klaus Reiter die Leitung der Abteilung Förderungen in der Wirtschaftsagentur Wien. Der gebürtige Wiener wird das operative Geschäft leiten und soll das Portfolio in Richtung Digitalisierung und Klima weiterentwickeln, heißt es.

Klaus Reiter ist seit 2013 in der Förderabteilung der Wirtschaftsagentur Wien beschäftigt. Davor war der Betriebswirt mehrere Jahre als selbstständiger Unternehmensberater und in der Marktforschung tätig.

Der bisherige Leiter der Förderabteilung der Wirtschaftsagentur Wien, Christian Bartik (56), verlässt laut den Angaben das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich in der Wiener Gastronomie selbstständig zu machen.

Die Statements

„Es ist mir ein großes Anliegen, den Wirtschaftsstandort Wien in meiner neuen Funktion aktiv mitzugestalten und Unternehmen dabei zu unterstützen, die Chancen, die sich aus aktuellen Herausforderungen wie dem Klimawandel ergeben, zu erkennen und zu nutzen“, so Reiter.

„Klaus Reiter hat sich in den vergangenen Jahren mit großem Engagement als Förderexperte etabliert. Umso erfreulicher ist es, dass er sich unter zahlreichen qualifizierten Mitbewerber durchgesetzt hat und wir die Stelle intern nachbesetzen konnten. Mit seiner Erfahrung und seinem umfassenden Fachwissen wird er die Abteilung in die Zukunft führen“, so Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien.