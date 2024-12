Bank Austria Kunstforum schließt: Signa zahlt nicht mehr dazu

Wien. Die UniCredit Bank Austria kündigt an, das Kunstforum als Wiener Institution zu schließen. Stattdessen will man mehr Events und Aktivitäten der Kulturszene direkt fördern.

Das Ausstellungshaus Bank Austria Kunstforum im 1. Wiener Bezirk zählt jährlich im Durchschnitt rund 230.000 direkte und 260 Millionen indirekte Besuche und ist ein „themenführender Player im Wiener Kulturangebot“, heißt es in der Selbstbeschreibung auf der Website. Aktuell läuft im Kunstforum eine Ausstellung über Maler Paul Gauguin.

Doch um weitere Events an der Freyung ist es voraussichtlich ab Sommer 2025 schlecht bestellt: Die geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lassen den zukunftsgerichteten Fortbetrieb des Kunstforums künftig nicht mehr zu, so eine Aussendung der Bank.

Signa als größter Sponsor des Kunstforums fällt aus

Man sei zwar seit langem ein Förderer der österreichischen und Wiener Kunst- und Kulturszene und werde dies auch weiterhin sein, doch habe man sich in den letzten Wochen vergeblich bemüht, mit dem Vermieter eine Einigung über einen langfristigen Mietvertrag für das Kunstforum zu erreichen. Da dies nicht gelungen sei, hoffe man nun, eine Vereinbarung über eine geordnete Beendigung des Mietvertrages erzielen zu können, so die UniCredit Bank Austria. Signa war demnach nicht nur Vermieter des Standorts, sondern über viele Jahre auch der wichtigste Partner und größte Sponsor des Kunstforums, heißt es.

Die neue Sponsoring-Ära

Die UniCredit Bank Austria will nun ihre Sponsor-Aktivitäten „neu ordnen“ und die Förderung der Wiener Kulturszene ausbauen sowie weiterhin in ganz Österreich Kulturprojekte unterstützen, heißt es. Man stelle einen beträchtlichen Teil des Marketingbudgets für die Förderung von kulturellen Aktivitäten zur Verfügung. Dieses Engagement werde uneingeschränkt weitergeführt und mit einer zusätzlichen Kulturmillion sogar ausgebaut: „Wir sehen unsere Rolle in Zukunft nicht mehr als direkter Museumsbetreiber, sondern legen den Schwerpunkt auf die finanzielle Unterstützung kultureller und sozialer Initiativen.“ Auch die Bank Austria Kunstsammlung werde weiterhin wichtige Werke anderen Museen als Leihgaben zur Verfügung stellen.

Als Beispiele für unterstützte Kulturprojekte wird der „UniCredit Bank Austria Park“ erwähnt, kuratiert von André Heller, der 2025 eröffnet werden soll und der eine wichtige Kooperation mit der Stadt Wien sei. Im Park werden Skulpturen von namhaften österreichischen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern präsentiert, die von der UniCredit Bank Austria gemeinsam mit Partnern finanziert werden.

Man unterstütze auch Albertina and Albertina Modern , betreibe das „Kultur-Crowdfunding“ und den „Bank Austria Salon“ im Alten Rathaus als kostengünstiger Veranstaltungsort für junge Kunstschaffende, fördere die Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker, unterstütze Bildungsprojekte wie Teach for All – Teach for Austria und vieles mehr.