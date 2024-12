Donau Versicherung befördert Franz Josef Zeiler in den Vorstand

Wien. Bei der VIG-Tochter Donau Versicherung zieht Franz Josef Zeiler (37) neu in den Vorstand ein. Er folgt auf Reinhard Gojer.

Der Aufsichtsrat der Donau Versicherung hat Franz Josef Zeiler mit Wirkung zum 1. Februar 2025 zum Vorstand bestellt, so eine Aussendung des Unternehmens. Er übernimmt die Ressorts von Reinhard Gojer, der nach vier Jahrzehnten erfolgreicher Tätigkeit für die Vienna Insurance Group (VIG) in Österreich und CEE in den Ruhestand übertrete.

Zeilers Aufgaben als Vorstandsmitglied sind damit u.a. Auslandsgeschäft, Landesdirektionen, Verkauf, Marketing & Branding, Vertriebs- und Kundenmanagement. Er ist derzeit Prokurist und war bereits seit dem Vorjahr Mitglied der erweiterten Geschäftsführung der Donau Versicherung – ein Management-Rang, der im VIG-Konzern öfter das Sprungbrett für höhere Weihen bildet.

Die Laufbahn

Dr. Franz Josef Zeiler hat laut den Angaben in Wien und Reading (UK) Rechtswissenschaften studiert und promovierte 2015 am Finanzrechtsinstitut der Universität Wien. Nach beruflichen Stationen bei Wirtschaftskanzleien begann der gebürtige Wiener ab 2016 im Beteiligungsmanagement (Mergers & Acquisitions) der Vienna Insurance Group. Ab Juni 2019 leitete er das Generalsekretariat der Donau und baute den Bereich Digitalisierung und Innovation auf, heißt es weiter. „WohnenNext“ – die digitale Haushaltsversicherung und „schnellste Polizze Österreichs“ – sei ein erfolgreiches Produkt aus diesem Bereich.

2022 leitete Zeiler interimistisch die Landesdirektion Salzburg. Seit Juni 2023 ist er Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung mit Fokus auf strategische Projekte im Bereich Digitalisierung und Innovation.

Das Statement

„Ich möchte mich bei Reinhard Gojer sehr herzlich bedanken. Als Vorstand hat Reinhard elf Jahre den Erfolg der Donau wesentlich mitgeprägt und dabei die Zukunft stets im Blick gehabt“, so Judit Havasi , Vorstandsvorsitzende der Donau: „Franz Zeiler wünsche ich in seiner neuen Rolle viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit im Vorstandsteam. Ich bin sicher, dass es Franz im Einklang mit unserer Strategie gelingen wird, die starke Markenpräsenz der Donau weiter auszubauen und unseren erfolgreichen Weg zukunftsorientiert weiter zu gestalten.“