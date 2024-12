Frisches Geld für TNG Glasfaser: Hogan Lovells und Freshfields beraten

Kiel/Frankfurt. Hogan Lovells hat ein Bankenkonsortium bei der Bereitstellung von zusätzlichem Finanzierungsvolumen in Höhe von 175 Mio. Euro für TNG Glasfaser beraten. TNG wurde von Freshfields betreut.

Unter der Leitung von Partnerin Carla Luh und Associate Tobias Ulbrich hat die Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bei der Erweiterung einer bestehenden Finanzierung für die TNG Glasfaser GmbH beraten. TNG Glasfaser ist ein Unternehmen der Intermediate Capital Group und wurde bei der Finanzierung von Kanzlei Freshfields betreut.

Insgesamt wurden laut einer Aussendung zusätzliche Kreditlinien in Höhe von 175 Mio. Euro eingerichtet. Die zusätzlichen Kreditlinien erweitern die Bestandsfinanzierung in Höhe von ursprünglich 325 Mio. Euro, heißt es. TNG Glasfaser mit Sitz in Kiel wurde 1997 gegründet und ist ein Anbieter von FTTH-Glasfaseranschlüssen („Fibre to the home“). Laut eigenen Angaben verbindet das Unternehmen derzeit rund 250.000 Haushalte in Deutschland per Glasfaserleitung mit dem Internet.

Die Beratungsteams

Das Team bei Hogan Lovells wurde von Partnerin Carla Luh und Associate Tobias Ulbrich geleitet und umfasste weiters die Associates Johannes Gottwald und Georg Joecker (alle Finance).

Das Beratungsteam bei Freshfields wurde von Partner Michael Josenhans geleitet und bestand weiters aus Principal Associate Laura Korndörfer und Associate Valentina Niegisch (alle Finance, Frankfurt).