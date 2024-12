Martin Kaltenecker wird neuer CFO der SeneCura Gruppe

Pflege-Konzerne. Martin Kaltenecker ist zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der SeneCura Gruppe mit 5.000 Beschäftigten ernannt worden. Er folgt auf Wolfgang Kaltenegger.

Mit über 5.000 Mitarbeitern ist Senecura laut eigenen Angaben der größte private Arbeitgeber im Pflege- und Gesundheitsbereich in Österreich. Die Gruppe betreibt in Österreich 87 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen mit rund 7.300 Betten und Pflegeplätzen.

Im Bildungsbereich gehört die EMG Akademie in Graz zur SeneCura Gruppe. In der Gesundheitssparte umfasst das Portfolio der Gruppe die OptimaMed Einrichtungen mit ambulanten und stationären Rehabilitationszentren, Gesundheitsresorts mit Angeboten für Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) und Kur, Therapie- und Trainingszentren sowie ein Dialysezentrum. SeneCura gehört selbst zur börsenotierten französischen Unternehmensgruppe emeis, die mit 78.000 Mitarbeitenden in den Bereichen Gesundheitsversorgung und Pflege in rund 20 Ländern tätig ist.

Der Werdegang

Martin Kaltenecker war vor seinem Eintritt in die SeneCura Gruppe zuletzt Geschäftsführer bei der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG und leitete dort laut den Angaben die Bereiche Finanzen, Controlling, Administration, HR und IT.

Er absolvierte ein Magisterstudium der Betriebswirtschaftslehre mit Fokus Unternehmensführung und Wirtschaftsinformatik an der WU Wien und startete danach bei der Erste Bank in der Abteilung Betriebsanalyse und Projektprüfung. Anschließend war er als Controller mit Personalverantwortung beim Lebensmittelkonzern Mondelēz und bei der FAB Management GmbH tätig.