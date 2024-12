Pentester von Horizon3.ai bringen Cybersecurity-Cockpit für Manager

Cybercrime & IT-Dienstleister. Mit einem Cybersecurity-Tool namens „NodeZero Insights“ will Anbieter Horizon3.ai Unternehmen und Behörden Überblick über ihre IT-Sicherheitslage schaffen.

Grundsätzlich bietet Cybersicherheits-Anbieter Horizon3.ai unter der Bezeichnung NodeZero eine Cloud-basierte Plattform an, mit der Unternehmen und Behörden einen Selbstangriff auf ihre IT-Infrastruktur durchführen können, um ihre Cyberresilienz zu überprüfen (sog. Penetration Tests oder Pentests). Das neue Tool „NodeZero Insights“ diene als „Cybersecurity-Cockpit“: Das System stelle in Echtzeit-Dashboards dar, wie es um das aktuelle Schutzniveau eines Unternehmens gegenüber Cyberangriffen bestellt ist, so eine Aussendung.

Technische und rechtliche Sicherheit im Visier

Man wolle damit einerseits die IT-Teams mit Informationen z.B. zu Sicherheitsschwächen versorgen und andererseits das Management mit rechtlicher Sicherheit ausstatten: Die fortlaufende Überwachung diene den Führungskräften eines Unternehmens als betrieblicher und rechtlicher Nachweis der Sicherheitslage, verspricht der Anbieter. Angesichts vermehrter Fälle von Insolvenzen nach fatalen Cyberangriffen falle der fortlaufenden und nachweisbaren Überwachung eine Schlüsselrolle für den abgesicherten Unternehmensbetrieb zu.

„NodeZero Insights bietet die Klarheit und den Nachweis, die Verantwortungsträger benötigen, um greifbare Fortschritte bei der Cybersicherheit zu demonstrieren, Prioritäten abzustimmen und fundierte Entscheidungen in einer immer komplexeren Bedrohungslandschaft zu treffen“, so Dennis Weyel, International Technical Director mit Zuständigkeit für Europa bei Horizon3.ai.