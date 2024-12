Safer Internet Day: Wettbewerb prämiert die besten Projekte

Wien. Am 11. Februar 2025 ist „Safer Internet Day“: Die Initiative Saferinternet.at lädt Unternehmen, Institutionen, Schulen und Schüler ein, ihre besten Sicherheitsprojekte zur Preisverleihung einzureichen.

Unter dem Motto „Together for a better internet“ findet am 11. Februar 2025 wieder der internationale „Safer Internet Day“ über den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien statt. Weltweit beteiligen sich mehr als 100 Länder. In Österreich wird der Safer Internet Day von Saferinternet.at gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt und dem Bildungsministerium organisiert. Diese rufen nun dazu auf, sich mit Projekten aktiv zu beteiligen.

Laut einer Aussendung können Institutionen, Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen, Medien und Unternehmen eigene Aktivitäten rund um das Thema Internetsicherheit durchführen und im Rahmen des Safer Internet Day präsentieren. Kreativität ist dabei erwünscht: Die Projekte können Workshops und Webinare bis hin zu Wettbewerben und Online-Aktionen umfassen, heißt es.

Preise für Schulen und Jugendeinrichtungen

Unter allen Schulen und Jugendeinrichtungen, die ihre Aktivität bis 2. März 2025 mit dem Hashtag #SID2025AT in sozialen Netzwerken teilen oder einreichen, werden laut den Angaben drei Medienausstattungen im Wert von je 500 Euro sowie drei Workshops im Ausmaß von je vier Stunden verlost, heißt es. Auf der Webseite finden Schulen Projektideen, Stundenbilder und Lernspiele sowie Informationen, Logos und Banner zum Safer Internet Day.

Weiters veranstaltet Saferinternet.at für Pädagogen, Eltern und Erziehungsberechtigte auch eine Fachtagung mit dem Titel „Aufwachsen in der digitalen Welt“. Die Veranstaltung findet am 13. Februar 2025 in Wien statt und bietet Vorträge und Workshops.

Saferinternet.at ist der österreichische Partner des „Digital Europe“-Programms der Europäischen Union und ist für die Umsetzung der Aktionen und Veranstaltungen rund um den Safer Internet Day in Österreich zuständig. Die Initiative ist Teil des europäischen Netzwerks Insafe, das den Safer Internet Day auf internationaler Ebene organisiert.