Amnesty-Chefin Aurélie Tournan wird Geschäftsführerin bei Donau Soja

NGOs & Management. Aurélie Tournan, Ex-Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, übernimmt die Geschäftsführung der Interessenvertretung Donau Soja.

Aurélie Tournan, ehemalige Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, übernimmt ab 1. Jänner 2025 die Geschäftsführung des Donau Soja Vereins und gleichzeitig der gemeinnützigen Donau Soja GmbH, teilt die Organisation in einer Aussendung mit. Bei Amnesty folgt auf sie Shoura Zehetner-Hashemi.

Das Management

Dagmar Gollan, die die Position der Geschäftsführung des Donau Soja-Vereins seit knapp zwei Jahren innehatte, werde sich anderen Herausforderungen im Verein widmen. Generalsekretärin von Donau Soja bleibe weiterhin Susanne Fromwald, die in dieser Funktion derzeit für Marktentwicklung, politische Themen und Proteinpartnerschaften zuständig ist, wie es weiter heißt.

Ziel von Donau Soja ist laut den Angaben eine nachhaltige, zuverlässige und europäische Proteinversorgung und der Einsatz für eine nachhaltige, gentechnik-freie Sojaproduktion in Europa. Die Organisation hat den Vereinssitz in Wien und unterhält Büros in Novi Sad/Serbien, Kiew/Ukraine sowie Chișinău/Republik Moldau. Aktuell hat man 38 Mitarbeiter:innen sowie mehr als 330 Mitglieder in 33 Ländern. Seit 2017 wird Donau Soja von der Austrian Development Agency (ADA) im Rahmen einer strategischen Partnerschaft unterstützt, die heuer bis 2029 verlängert worden sei.

Die Aufgaben

Aurélie Tournan werde sich zukünftig um die Weiterentwicklung der Organisation Donau Soja kümmern. „Ich bedanke mich für die fantastische Arbeit von Dagmar Gollan in den letzten zwei Jahren. Es waren herausfordernde Zeiten mit vielen Veränderungen und Herausforderungen durch die Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine bis zur EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) und sie hat das Donau Soja-Schiff mit Leidenschaft, Erfahrung und viel Know-How gut gesteuert. Ich freue mich schon außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit unserer neuen Geschäftsführerin Aurélie Tournan, die einen neuen Blick und viel Erfahrung im Management komplexer Organisationen mitbringt“, so Matthis Krön, Präsident von Donau Soja.

Die Laufbahn

Aurélie Tournan war von 2020 bis Ende 2024 eine der beiden Geschäftsführerinnen von Amnesty International in Österreich. Zuvor war sie zwölf Jahre in verschiedenen Managementfunktionen im Kundendienst, Marketing und Finanzbereich beim Autokonzern Renault in der DACH-Region beschäftigt. Die gebürtige Französin studierte Business Administration und Management an der NEOMA Business School in Rouen/Frankreich und lebt seit 20 Jahren in Österreich.