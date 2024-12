EQS Group kauft Compliance-Plattform Convercent für globalen Ausbau

Compliance-Takeover. Die EQS Group übernimmt das Compliance- und Ethics-Geschäft von OneTrust und wächst damit auf dem US-Markt. Auch die Compliance-Plattform Convercent gehört dazu.

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations, mit Hauptsitz in München. Vor kurzem hat das US-Investmenthaus Thoma Bravo die Eigentümerschaft bei der EQS Group übernommen und angekündigt, ihre teils auf Übernahmen setzende Wachstumsstrategie fortsetzen zu wollen.

Das passiert auch: Aktuell gibt die EQS Group die Übernahme des Compliance- und Ethics-Geschäfts von OneTrust bekannt, einem Anbieter von Datenschutz- und Sicherheitssoftware, zu dem auch die Compliance-Plattform Convercent gehört. Mit der Akquisition erweitere die EQS Group ihre globale Präsenz und stärke ihr Geschäft insbesondere auf dem US-amerikanischen Markt, heißt es dazu.

Goldman Sachs fungierte als exklusiver Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Rechtsberater für OneTrust. Die EQS Group wurde laut den Angaben von Kirkland & Ellis als Rechtsberater unterstützt.

Die US-Plattform

Die ursprünglich von dem Startup Convercent entwickelte Plattform für Ethics- und Compliance-Management, die die EQS Group übernimmt, bediene weltweit mehr als 1.000 Kunden aus verschiedenen Branchen. Zu den Funktionen der Plattform zählen Whistleblowing, Ethics-Richtlinienmanagement, Disclosure Management, Analysen und Benchmarking, sowie Lern-Tools. Aufbauend auf dieser Grundlage werde die EQS Group die Lösung mit ihrer Expertise im Bereich der Compliance-Technologie weiterentwickeln.

Im Rahmen der Akquisition werden laut den Angaben alle Mitarbeitenden, die an der Lösung arbeiten, übernommen. Diese seien überwiegend in den Vereinigten Staaten tätig, wodurch die Präsenz des Unternehmens in diesem Markt weiter wächst.

Die Statements

Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group: „Wir freuen uns, das passionierte Team hinter der Lösung in den USA, Indien, Großbritannien und Spanien in der EQS Group begrüßen zu dürfen. Gemeinsam werden wir weiterhin ein nahtloses und innovatives Compliance-Management-System für unsere Kunden aufbauen. Die Übernahme spiegelt unsere Mission wider, Unternehmen die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie Vertrauen schaffen, eine ethische Unternehmenskultur unterstützen und ihre Compliance-Prozesse rationalisieren können.“

Kabir Barday, Gründer und CEO von OneTrust: „Der Übergang unseres Ethics- und Compliance-Geschäfts an die EQS Group bietet unseren Ethics-Kunden einen erstklassigen Partner und eine herausragende Plattform, während wir uns auf unsere Mission konzentrieren können, den verantwortungsvollen Umgang mit Daten und KI zu ermöglichen.“