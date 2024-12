KWR: Vinzenz Waldhof wird Partner, Georg Karasek tritt in Ruhestand

Wien. Vinzenz Waldhof (33) ist neuer Partner bei KWR im Bereich Construction & Real Estate. Kanzlei-Namenspartner Georg Karasek tritt in Ruhestand.

Vinzenz Waldhof arbeitet seit 2016 im Team von Georg Karasek, Clemens Berlakovits und Jan Philipp Schifko, so eine Aussendung der Wirtschaftskanzlei KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte (KWR). Waldhof ist demnach insbesondere auf Bau- und Immobilienwirtschaftsrecht spezialisiert. Die Gesamtzahl der Partnerinnen und Partner bei KWR bleibt mit Waldhofs Ernennung unverändert bei 12, da Kanzlei-Namenspartner Georg Karasek in Ruhestand gegangen ist, heißt es dazu auf Anfrage.

Georg Karasek, ein bekannter österreichischer Baurechtler, hat KWR im Jahr 2004 mitgegründet. Er ist auf Bau-, Vergabe-, Immobilien- und Architektenrecht sowie die Vertretung vor Gerichten und Schiedsgerichten spezialisiert, Lehrbeauftragter am Institut für Zivilrecht der Uni Wien, Fachautor, Schiedrichter, Herausgeber von einschlägigen Fachzeitschriften u.v.m.

Arbeitsgebiete und Laufbahn

Zu den Schwerpunkten des neuen KWR-Partners Vinzenz Waldhof zählen laut den Angaben projektbegleitende Beratung, Abwicklung von Immobilientransaktionen, Vertragsgestaltung und Führung von Gerichtsprozessen. Zur Kernberatungstätigkeit gehöre auch die Beratung im Bereich der Nachfolgeplanung und Vermögensnachfolge. Waldhofs Mandanten sind demnach ausführende Unternehmen, Konsulenten, Bauherrn und Family Offices.

Dr. Vinzenz Waldhof ist seit 2016 bei KWR tätig, seit Sommer 2020 als Rechtsanwalt und Junior Partner im Construction & Real Estate Team. Er studierte an der Universität Wien und promovierte im Jahr 2017 zum Doktor der Rechtswissenschaften. Vor seiner anwaltlichen Tätigkeit war Vinzenz Waldhof u.a. in New York beim Vertrauensanwalt der Republik Österreich, Stephen Harnik, beschäftigt (2013).

Die Statements

„Ich freue mich persönlich sehr, dass Vinzenz Waldhof zum Partner bei KWR aufgestiegen ist. Sein Werdegang zeigt, welchen Karriereweg engagierte Juristen bei uns nehmen können. Es gehört zur erfolgreichen Strategie von KWR, dass wir unseren Talenten die realistische Möglichkeit bieten, in den Kreis der Partnerschaft aufzusteigen. Bei KWR werden noch Partner gemacht. Unsere oberste Priorität ist es, unsere hohe Beratungsqualität tagtäglich unter Beweis zu stellen und mit neuen Partnern unsere Praxisfelder weiterzuentwickeln und zu stärken, um so den Erfolgsweg von KWR weiter fortzuschreiben“, so KWR-Partner Clemens Berlakovits.

„Es ist mir eine große Freude, dass ich die Zukunft von KWR nun auch auf Partnerebene mitgestalten kann. Meinen Mandanten werde ich gemeinsam mit meinem Team weiterhin mit der persönlichen Beratung und Vertretung ihrer Interessen auf höchstem Niveau zur Verfügung stehen“, so Vinzenz Waldhof.