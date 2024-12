Österreichisches Rechtswörterbuch: 4. Auflage bringt FlexCo und mehr

Schweizer Messer für Juristen. Die Welt der Rechtssprache erscheint oft als undurchdringlicher Begriffsdschungel – dem will Fachverlag Manz mit seinem Wörterbuch abhelfen. Das Update bringt FlexCo & Co.

Mehr als 1.600 Fachbegriffe werden in der 4. Auflage anschaulich erklärt und entsprechende Rechtsquellen genannt, so eine Aussendung. Gemeinsam mit der Verknüpfung verwandter Begriffe bzw entsprechender Synonyme will man sowohl Neulingen wie Profis zuverlässige Orientierung bieten.

Neu im Update

Aufgrund der ständigen Rechtsentwicklung und laufenden Gesetzgebung entstehen immer wieder neue Begriffe: In der neuen Auflage wurde das Wörterbuch um neue und aktuelle Begriffe wie zB Flexible Kapitalgesellschaft, Genehmigungsvorbehalt, Kartellverbot, Patientenverfügung, Tilgungsplan, Vorsorgevollmacht u.a. erweitert. Die Autorinnen sind die Rechtsanwältinnen Ute Svinger und Katharina Winkler.