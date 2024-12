BOKU-Rektorin Eva Schulev-Steindl bleibt bis zum Jahr 2030 am Steuer

Unis & Management. Rechtsprofessorin Eva Schulev-Steindl, Rektorin der BOKU, wurde ein Jahr vor Ende ihrer Amtszeit um weitere vier Jahre verlängert.

Univ.Prof. Mag. Mag. Dr.iur. Eva Schulev-Steindl, LL.M., Rektorin der BOKU University (Universität für Bodenkultur Wien), wurde gut ein Jahr vor dem Ende ihrer aktuellen Amtszeit einstimmig für eine weitere vierjährige Funktionsperiode wiederbestellt, teilt ihre Uni mit. Universitätsrat und Senat bekräftigten demnach damit ihr Vertrauen in die erfolgreiche Führung der Universität, wie es heißt. Damit wird Eva Schulev-Steindl die BOKU von Februar 2026 bis Jänner 2030 weiterleiten.

„Neue, effizente Struktur“

„Diese Kontinuität ist für die Umsetzung der neuen, effizienten Struktur, die Steigerung der Attraktivität der BOKU University für Forscher*innnen, Lehrende und Studierende aber auch für Partner aus der Forschung und Wirtschaft enorm wichtig. Rektorin Schulev-Steindl und ihrem Rektor*innenteam sind insbesondere die großen Herausforderungen dieser Zeit, wie der Klimawandel, die Ernährungssicherheit und unsere natürlichen Ressourcen sehr wichtig, genauso wie die bewährten Kernkompetenzen von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Biotechnologie, Landschaftsplanung und Umwelttechnik“, so Josef Plank, Vorsitzender des Universitätsrates.

Der Senat hatte bereits im Oktober eine zweite Amtszeit ohne Gegenstimme befürwortet. „In zwei Senatssitzungen wurden sowohl die Entscheidungen der ersten Amtszeit als auch die umgesetzten und geplanten Vorhaben des Rektorats Schulev-Steindl erörtert. Dabei haben die Mitglieder des Senats die Entwicklung der BOKU zu einer der führenden Universitäten und Forschungszentren Österreichs sowie ihre Rolle als Bildungseinrichtung und Arbeitgeberin berücksichtigt“, so Senatsvorsitzender Roland Ludwig.

Die Laufbahn

Die gebürtige Wienerin Schulev-Steindl ist Magistra der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Doktorin der Rechtswissenschaften und absolvierte einen postgradualen Master of Laws an der London School of Economics and Political Science.

Ihre Karriere führte sie u.a. auch sechs Jahre an die BOKU, an die sie 2008 auf eine Professur für Rechtswissenschaften berufen wurde. Am 1. Februar 2022 trat sie schließlich das Amt der Rektorin erstmals an.