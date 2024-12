„Continuation Fund“ der DBAG investiert in Solares mit Latham

München. Latham & Watkins berät bei einer Continuation-Fund-Transaktion, mit der die Beteiligung der DBAG an ihrem Portfoliounternehmen Solvares Group fortgeführt wird.

Konkret hat Latham den von der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) beratenen DBAG ECF III im Zusammenhang mit einer GP-geführten Continuation-Fund-Transaktion beraten, mit der die Beteiligung der DBAG an ihrem Portfoliounternehmen Solvares Group fortgeführt wird, so eine Aussendung.

Die Solvares Group ist ein deutscher Anbieter von Lösungen in den Bereichen Field Service Management, Field Sales Management sowie Transport Management & Logistik. Der DBAG Solvares Continuation Fund erreichte sein Hard Cap von 130 Mio. Euro und werde von einem Lead Investor sowie bestehenden und neuen Investoren kapitalisiert.

Auch Five Arrows hat investiert

Latham & Watkins berate DBAG Fonds und deren Portfoliounternehmen regelmäßig bei Transaktionen, zuletzt beim Verkauf eines Anteils an der Solvares Group an Five Arrows. Five Arrows werde zusammen mit dem DBAG Solvares Continuation Fund und der DBAG das zukünftige Wachstum des Unternehmens weiterhin unterstützen.

Im Beratungsteam von Latham für DBAG waren Stephan Hufnagel, Rainer Traugott (beide Partner, gemeinsame Federführung), Chris Freitag, Lena Hummel, Julian Glaub (alle Associates, Corporate) und Ulf Kieker (Partner, Tax, alle München). Das Inhouse-Team der DBAG bestand aus Florian Döring und Carolin Keferstein.