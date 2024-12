Lexis+ AI gelauncht: KI-Tool für Rechtsfragen, Entwürfe & Dokument-Analyse

Legal Tech. LexisNexis hat Lexis+ AI im Echtbetrieb gestartet: Die AI-Lösung soll rechtliche Antworten, Entwürfe und Analysen von Dokumenten für Rechts- und Steuerprofis liefern.

In Österreich lief der Probebetrieb bereits einige Zeit, nun geht Lexis AI+ in den Produktiveinsatz: Nach monatelanger, sorgfältiger Qualitätssicherung durch zahlreiche Feedbackrunden mit der Rechts- und Steuerbranche sowie universitären Fachexpert:innen habe man die finale Testphase von Lexis+ AI erfolgreich abgeschlossen, so Fachinformationsanbieter LexisNexis. Das Tool steht demnach ab heute vollumfänglich zum Kauf zur Verfügung, wobei für Interessierte weiterhin eine einwöchige kostenfreie Testphase angeboten wird. Seit der Einführung in den USA im Oktober 2023 wurde Lexis+ AI u.a. auch im Vereinigten Königreich, Kanada, Frankreich und Australien verfügbar gemacht.

Fixpreise gibt es laut LexisNexis Österreich nicht, man stelle individuelle Angebote basierend auf den Bedürfnissen, der Zahl der User, usw. In den USA beginnen Paketlösungen, die auch Lexis+ AI beinhalten, bei niedrigen vierstelligen Dollar-Beträgen pro Monat und User, wobei dies der Preis für das Gesamtpaket inklusive Fachliteratur usw. ist und sich auch nach den gewünschten Komponenten richtet. Interessenten erhalten von den Sales-Teams des Verlagsriesen individuelle Angebote – als Produkt von der Stange wird das Tool auch jenseits des Atlantik nicht vorrangig vermarktet. Gleichzeitig geht die Durchdringung der Produktpalette mit AI-Komponenten weiter, wie auch Software-Partner Microsoft in einer Aussendung wohlwollend anmerkt: So bietet der Informationskonzern inzwischen u.a. Add-ins für Microsoft Word (Microsoft 360) wie Lexis Create und Apps für Teams wie Ask Legal und Lexis Connect.

Was Lexis+ AI bieten soll

Lexis+ AI bietet laut Anbieter präzise Textanalyse, rechtliche Antworten auf Basis fachlich fundierter Quellen (im Gegensatz zu Mainstream-AI-Tools) sowie kompetente Textentwürfe auf Basis der Wünsche des Users. Die Anwenderinnen und Anwender können eigene Dokumente hochladen und diese zusammenfassen lassen oder auch Fragen dazu stellen.

„Mit Lexis+ AI präsentieren wir ein bahnbrechendes juristisches Werkzeug, das dank modernster generativer AI-Technologien eine neue Ära der Effizienz und Präzision in der Rechtspraxis einläutet. Damit hat die Branche ab jetzt Zugriff auf ein Werkzeug der Zukunft, das gleich mehrere Stufen auf einmal nimmt“, so Andreas Geyrecker, Director Product Development LexisNexis Österreich, in einer Aussendung.

„Das ist ein epochaler Meilenstein für das juristische Arbeiten – und wir haben gerade erst angefangen. Wir sind stolz, dass wir die österreichische Rechts- und Steuerbranche beim Thema AI damit ganz nach vorne bringen“, so Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich.

Ausbau für Rechts- und Steuerprofis”

Mit Lexis+ AI will LexisNexis einen weiteren Schritt in Richtung eines umfassenden Ökosystems an Lösungen für die Rechts- und Steuerbranche gehen: Die Wurzeln liegen natürlich im juristischen Verlagswesen, doch der künftige Werkzeugkasten vereine eine große Bandbreite an Wissensquellen und Tools für Rechtsrecherche, Kanzleimanagement bis Workflows.

Artificial Intelligence (oder Künstliche Intelligenz, KI) reichert laut LexisNexis diesen Werkzeugkasten an und soll aktuell vier Schlüsselfunktionen erfüllen:

Chatten statt suchen (der Dialog mit Lexis+ AI soll sich wie mit einem kompetenten Kollegen gestalten, der intelligent und im Dialog auf Fragen eingeht und detaillierte Antworten liefert)

Fachentwürfe (z.B. von juristischen Memos, Argumenten und Vertragsklauseln)

Präzise Zusammenfassungen (z.B. von Gerichtsentscheidungen)

Dokumenten-Import (wobei Lexis+ AI die Kernpunkte der Texte identifiziert und dazu auch Fragen beantworten kann)

Die Wächter über die AI

LexisNexis, Teil des RELX-Konzerns, entwickle verantwortungsvolle juristische AI-Lösungen unter menschlicher Aufsicht, wird versichert: Man folgt den „RELX Responsible AI Principles“, die u.a. Maßnahmen gegen digitalisierte Vorurteile („AI Bias“), Datenschutz und Privatsphäre inkludieren. Die wissenschaftliche Begleitung wird einem Team unter der Leitung von Az. Prof. Claudia Wutscher (WU Legal Tech Center) geliefert.

„AI kann gegenüber Jurist:innen, die keinen Zugriff auf AI haben, ein spielentscheidender Vorteil sein. Daher gehen wir stets voran, um der Branche neueste Technologien zugänglich zu machen. Vertrauen Sie auf LexisNexis und Sie sind bei Legal & Tax Intelligence stets voraus“, so LexisNexis Österreich-Chefin Susanne Mortimore.