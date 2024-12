Luther Luxemburg macht Bob Scharfe zum neuen Managing Partner

Luxemburg. Nach 15 Jahren an der Spitze von Luther Luxemburg übergibt Eric Sublon die Leitung an Bob Scharfe: Er wird neuer geschäftsführender Gesellschafter.

Ab dem 1.1.2025 – zum 15-jährigen Jubiläum der Kanzlei im Großherzogtum – übernimmt Bob Scharfe als neuer Managing Partner die Leitung des Luxemburger Büros von Kanzlei Luther, so eine Aussendung. Zusätzlich zu seiner neuen Rolle werde Bob Scharfe weiterhin die Praxis für Bank-, Finanz- und Kapitalmärkte in Luxemburg leiten und Mandanten bei internationalen und nationalen Finanz- und Regulierungstransaktionen beraten. Luther Luxemburg gehört zur deutschen Wirtschaftskanzlei Luther mit Hauptsitz in Köln.

Die Laufbahn

Bob Scharfe kam laut den Angaben 2018 zu Luther, nachdem er in internationalen Kanzleien in Luxemburg Erfahrungen gesammelt hatte. Eric Sublon, der das Luxemburger Büro von Luther seit seiner Gründung im Jahr 2010 erfolgreich geleitet habe, werde in die Rolle des Senior Partners wechseln, aber weiterhin aktiv in die Beratung und Betreuung seiner Unternehmens- und Privatmandanten eingebunden bleiben.

Das Statement

Markus Sengpiel, Co-Managing Partner von Luther Deutschland: „Wir freuen uns, dass Bob unser Büro in Luxemburg leiten wird. Er wird sich in dieser Rolle zweifellos auszeichnen und mit seiner internationalen Denkweise das Angebot und die Ambitionen von Luther mit Büros an 11 wichtigen Standorten in Europa und Asien sehr gut widerspiegeln. Gleichzeitig möchten wir Eric für seine hervorragende Führung in den vergangenen fünfzehn Jahren danken. Eric hat das Rechtsberatungsangebot von Luther erfolgreich weiterentwickelt und dabei stets unsere Kernwerte im Blick behalten.“