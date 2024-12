Baker McKenzie sammelt zu Weihnachten, fwp unterstützt junge Künstler

Wien. Baker McKenzie sammelt bei der Weihnachtsfeier 6.000 Euro für einen guten Zweck und fwp veranstaltet zum 20. Mal eine ganzjährige Ausstellung für junge Künstler.

Die Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie hat in diesem Jahr erstmals ein Weihnachtsdörfchen vor der Kanzlei aufgebaut. Über vier Tage hinweg lud die Kanzlei Mandanten und Partner zu Punsch und Maroni um das Jahr Revue passieren zu lassen und gleichzeitig für einen guten Zweck Geld zu sammeln.

Insgesamt konnte dabei laut einer Aussendung eine Spendensumme von 6.000 Euro gesammelt werden, die der Ronald McDonald Kinderhilfe übergeben wurde.

“Wir freuen uns sehr, dass unser erstes Weihnachtsdörfchen so positiv aufgenommen wurde. Es ist schön zu sehen, wie Mandanten, Familie und Freunde gemeinsam mit uns einen Beitrag leisten, um Gutes zu tun. Unser besonderer Dank gilt allen, die uns tatkräftig unterstützt haben, diese Spende an die Ronald McDonald Kinderhilfe möglich zu machen”, so Alexander Petsche, Managing Partner von Baker McKenzie Wien.

Unter den Gästen fanden sich Vertreter von Porr, Buwog, Raiffeisenbank, McDonald‘s, Atos, TGW, Woom, Bank of China und TÜV SÜD.

fwp bietet jungen Künstlern eine Bühne

Zum 20. Mal in Folge veranstaltet Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit der Akademie der bildenden Künste Wien das Kunstprojekt „kunstakt“ und stellt die Kanzleiräumlichkeiten für eine Kunstausstellung zur Verfügung. Die Ausstellung steht heuer unter dem Thema „Echoes of Resilience“ und zeigt die Arbeit von mehreren jungen Künstlern, die ihre Werke ein Jahr lang in der Kanzlei ausstellen werden.

Unlängst fand die feierliche Eröffnung der Ausstellung im Zuge des diesjährigen „25/kunstakt“ unter Anwesenheit der Künstler statt. Dabei wurde den Gästen auch eine Live-Performance der Künstlerin Nora Köhler geboten. Die Eröffnungsrede des Abends hielt laut einer Aussendung Verena Kaspar-Eisert, Chefkuratorin des MuseumsQuartier.

„Der kunstakt ist ein Projekt, das uns besonders am Herzen liegt. Er bietet einerseits den jungen Künstlern eine Bühne, ihre Werke einem großen Publikum zu präsentieren. Andererseits ist es für uns spannend zu sehen, wie sich Kunst und Recht auf überraschende Weise miteinander verknüpft und sich gegenseitig bereichert“, so Markus Fellner, Partner bei fwp.

Die ausstellenden Künstler des 25/kunstakt sind unter anderem Jamile Azadfallah, Jannis Edelsbacher, Sigmund Hutter, Nora Köhler, Emilia Lichtenwagner, Lisa Obereder, Leonie Marcella Pirker, Shuvo Rafiqul und Mafalda Rakoš.