Datum Stiftung startet mit Brodnig, Esser, Forgó, Grabner, Griss und mehr

Stiftungen & Management. Die Datum Stiftung präsentiert ihren achtköpfigen Stiftungsbeirat. Mitglieder sind bekannte Medien- und Rechtsprofis, den Vorsitz hat Holtzbrinck-Präsident Michael Grabner.

Nach dem Auftaktsymposium im Oktober 2024 hat die „DATUM Stiftung für Journalismus und Demokratie“ ihren operativen Betrieb aufgenommen, so eine Aussendung. Als erste Maßnahme wurde demnach ein Stiftungsbeirat bestellt, der den Vorstand in Zukunft begleiten soll. „Neben der strategischen Beratung zur bestmöglichen Erreichung des Stiftungszwecks, ist der Beirat auch laufend in alle relevanten Förderentscheidungen eingebunden“, so Sebastian Loudon, Initiator der Stiftung.

Der Stiftungsbeirat

Die Empfehlungen des Stiftungsbeirats sind laut den Angaben bei Fördersummen von mehr als 10.000 Euro bindend. Den Vorsitz des Stiftungsbeirats soll Medienmanager Prof. Michael Grabner übernehmen: Er ist u.a. Aufsichtsratsvorsitzender der Verlagsgruppe Dieter von Holtzbrinck (Die Zeit, Handelsblatt, Berliner Tagesspiegel).

Folgende Personen wurden demnach vom Vorstand der Stiftung für zwei Jahre in den Beirat gewählt:

Ingrid Brodnig, Buchautorin und Expertin für digitale Plattformen, Desinformation und Hass im Netz

Rainer Esser, Medienmanager, Jurist und Journalist, CEO der ZEIT Verlagsgruppe

Univ.-Prof. Nikolaus Forgó, u.a. Leiter des Lehrgangs Informations- und Medienrecht an der Universität Wien

Michael Grabner, u.a. Aufsichtsratsvorsitzender der Holtzbrinck-Verlagsgruppe

Irmgard Griss, ehemalige OGH-Präsidentin und Nationalratsabgeordnete

Univ.-Prof. Matthias Karmasin, Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Klagenfurt

Daniela Kraus, Generalsekretärin des Presseclub Concordia

Patrick Swanson, ehemaliger Social-Media-Verantwortlicher der „Zeit im Bild“ im ORF, seit 2024 KI-Berater für Medienunternehmen in den USA und Österreich.

Der weitere Fahrplan

Die erste offizielle Sitzung des Beirats soll Anfang 2025 stattfinden und über die ersten Aktivitäten der Stiftung entscheiden, heißt es weiter. Die Datum Stiftung will unabhängigen Journalismus als essenziell für Demokratie und Gesellschaft fördern. Im vierköpfigen Vorstand sind neben Datum-Verleger Loudon auch Journalistin Anneliese Rohrer, Anwalt Istvan Rudnay und Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Johannes Theiss.