Siemens-Chefin wird „WU Managerin des Jahres“ in der Industrie-Flaute

Hochschulen & Managerinnen. Siemens AG Österreich-Chefin Patricia Neumann ist WU Managerin des Jahres 2024. Die Innovationskraft wird gelobt, doch auch Siemens schließt ein Werk in Wien.



WU Alumna Patricia Neumann wurde am 11. Dezember als „WU Managerin des Jahres 2024“ geehrt. Die internationale Top-Managerin ist seit 2023 Vorstandsvorsitzende der Siemens AG Österreich und damit die zweite Frau an der Spitze des Technologiekonzerns und insbesondere eine Digitalisierungsexpertin, so die Laudatio der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU).

Jüngst gab es zwar schlechte Nachrichten aus dem Siemens-Konzern: Das Werk für industrielle Stromversorgung in Wien mit seinen knapp 180 Beschäftigten muss bis Ende 2026 schließen. Doch Bad News aus der Industrie sind derzeit keine Seltenheit und werden von der WU in der Aussendung zur neuen „Managerin des Jahres“ nicht extra erwähnt: Die mehr als 700 wegfallenden Stellen bei KTM oder der Werksschließung von Schaeffler in Berndorf (NÖ) mit 450 gestrichenen Jobs haben im übrigen deutlich größere Dimensionen. Siemens hat außerdem angekündigt, für die Beschäftigten Jobs im Umfeld der Gruppe suchen zu wollen; Wien bleibe jedenfalls Zentrum des weltweiten Geschäfts für industrielle Stromversorgung inklusive Forschung und Entwicklung.

„Außergewöhliche Leistungen“

„Mit der Auszeichnung ‚WU Manager:in des Jahres‘ drücken wir unsere Wertschätzung gegenüber jenen WU Alumni aus, die im Top-Management durch ihre außergewöhnlichen Leistungen und ihren Weitblick aufgefallen sind“, erklärt der neue WU Rektor Rupert Sausgruber: „Patricia Neumann ist mit der WU Wirtschaftsuniversität Wien immer in Verbindung geblieben und hat ihre Digitalisierungsexpertise mit ihrer Alma Mater geteilt. Sie setzt sich unter anderem auch für die Stärkung der MINT Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) besonders für Frauen ein. Patricia Neumann ist ein Vorbild für viele WU Studierende, die sich mit den großen Herausforderungen unserer Zukunft wie Digitalisierung und KI beschäftigen.“

„Es ist mir eine überaus große Freude heute als ‚WU Managerin des Jahres‘ ausgezeichnet zu werden. Das Studium der Handelswissenschaften ist mir in bester Erinnerung geblieben. Auch deshalb, weil damals viele Freundschaften entstanden sind. Zeitmanagement und Kommunikation sowie das Erlernen fachlicher Inhalte, dafür bin ich der WU dankbar, denn diese Fähigkeiten konnte ich bei all meinen beruflichen Wegen immer gut einsetzen. Heute bin ich der WU wieder eng verbunden. Als Mentorin oder als Gastvortragende in Vorlesungen habe ich stets die Möglichkeit, mit den WU Studierenden und Absolvent:innen in regen Austausch zu treten“, so Patricia Neumann.

Die Laufbahn

Patricia Neumann ist CEO der Siemens AG Österreich. Davor war sie mehr als 25 Jahre bei IBM, wo sie zuletzt den Softwarevertrieb für Daten, Künstliche Intelligenz und Automation in Europe, Middle East und Africa verantwortete. Sie studierte an der WU und war in unterschiedlichen Executive-Rollen bei IBM, unter anderem in London, Mailand und Deutschland, tätig.

Nach mehreren Jahren im Ausland kehrte sie mit ihrer Familie nach Wien zurück, wo sie von 2017 bis 2021 Geschäftsführerin von IBM Österreich war. Auch nach ihrem Studium an der WU blieb Neumann ihrer Alma Mater stets verbunden und ist Mentorin des „Wise Women of WU“ Programm, heißt es: Letzeres ist ein Karriere-Förderungsprogramm, das ausschließlich Frauen zur Verfügung steht.

Die „WU Manager:in des Jahres“

Seit dem Jahr 1993 verleiht die WU die Auszeichnung „WU Manager:in des Jahres“: Man will damit Alumni und Manager:innen würdigen, die mit Begeisterung und Visionen die Entwicklung ihres Unternehmens und der Wirtschaft vorantreiben, wie es heißt. 2023 wurde Susanne Baumann-Söllner ausgezeichnet, die Sprecherin des Vorstandes der IAKW-AG (Austria Center Vienna). Frühere Preisträger sind u.a. Technologie-Manager Christopher Schläffer, der Museumsdirektor und Kunstmanager Max Hollein, der CEO von Western Union, Hikmet Ersek, und Silvia Angelo, Vorstandsmitglied der ÖBB-Infrastruktur AG.