Wiener Städtische: Joachim Meier wird Bereichsleiter Bankenvertrieb

Wien. Joachim Meier übernimmt den Bankenvertrieb bei der Wiener Städtischen Versicherung. Er löst Manfred Bartalszky ab.

Mit 1. Jänner 2025 übernimmt Joachim Meier (38) als neuer Gruppenleiter den Bankenvertrieb der VIG-Tochter Wiener Städtischen Versicherung. Er folgt in dieser Position auf Manfred Bartalszky, der laut einer Aussendung altersbedingt aus dem Vorstand ausscheidet und die Zuständigkeit für die Zusammenarbeit mit Erste Bank und Sparkassen an Sonja Brandtmayer übergibt.

Der gebürtige Steirer Meier begann nach der Matura als Kundenbetreuer in der Steiermärkischen Sparkasse in Graz. 2010 erfolgte der Wechsel in die Landesdirektion Steiermark der damaligen Sparkassen Versicherung. Im Jahr 2023 erhielt Meier die Prokura. Er hat ein MBA-Studium an der Karl-Franzens-Uni Graz im Bereich Human Resource Management sowie eine Ausbildung zum Certified Financial Planner absolviert.

Die Statements

„Mit Joachim Meier haben wir einen umsetzungsstarken und leidenschaftlichen Versicherungsprofi aus unseren eigenen Reihen für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen können. Dank seiner großen fachlichen und sozialen Kompetenz genießt er hohes Ansehen und wird die für uns wichtige Partnerschaft mit Erste Bank und Sparkassen auf starkem Niveau weiterentwickeln. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, frische Ideen und viele gemeinsame Erfolge“, so Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen Versicherung.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen und den Rückhalt, der mir schon jetzt vom gesamten Team entgegengebracht wird. Nun habe ich die Möglichkeit, aufbauend auf einem starken Fundament und aus einer verantwortungsvollen Position heraus, mit neuen Akzenten, diese wichtige Partnerschaft mit Erste Bank und Sparkassen, gemeinsam mit meinem hervorragenden Team weiter voranzubringen“, so Joachim Meier.