CoachHub holt sich frisches Geld für KI und Refinanzierung: Die Berater

Startups & Betriebliche Fortbildung. Die digitale Coaching-Plattform CoachHub erhält 40 Mio. Euro von der HSBC Innovation Bank UK. Die Kanzleien Luther, Rüping Schroeder und McDermott waren behilflich.



Die Finanzierung unterstütze das weitere Wachstum durch die Entwicklung neuer Tools für künstliche Intelligenz (KI) und refinanziere eine frühere Venture-Debt-Finanzierung, bei der man ebenfalls beraten hatte, heißt es in einer Aussendung der deutschen Wirtschaftskanzlei Luther.

Die drei Kanzleien

Das Luther-Team beriet CoachHub demnach in den finanzierungsbezogenen Aspekten der Transaktion. In gesellschaftsrechtlichen Fragen wird CoachHub von einem Team von Rüping Schroeder Rechtsanwälte beraten, während McDermott Will & Emery in Bezug auf das französische, englische und US-amerikanische Recht der Transaktion beriet.