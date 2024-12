Mario Laimgruber wird Umweltrecht-Partner bei Haslinger / Nagele

Wien. Mario Laimgruber (36) wird neuer Partner im Wiener Büro von Haslinger / Nagele. Er ist auf Umweltrecht spezialisiert und hat die Praxisgruppe „360° Erneuerbare Energie“ mitbegründet.

Mit Februar 2025 wird Mario Laimgruber neuer Partner am Wiener Standort der Anwaltskanzlei Haslinger / Nagele. Er ist seit 2018 in der Kanzlei und berät laut einer Aussendung zu sämtlichen Facetten des Umweltrechts.

Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen demnach insbesondere in Umweltverträglichkeitsprüfungs- und Verwaltungsverfahren sowie Verwaltungsstrafverfahren. Er ist spezialisiert auf UVP-Recht, Wasserrecht, Starkstromwegerecht, Betriebsanlagenrecht, öffentliches Baurecht, Raumordnungsrecht, Naturschutzrecht, Abfallwirtschaftsrecht, Forstrecht und Mineralrohstoffrecht.

Die Statements

„Als mittlerweile langjähriges Mitglied unseres extrem starken Umweltrechtsteams bedeutet mir die Aufnahme in die Partnerschaft persönlich sehr viel. Ich freue mich darauf, den weiteren Weg unserer Kanzlei, in der glücklicherweise sowohl Tradition als auch Innovation großgeschrieben werden, zukünftig aktiv mitgestalten zu können“, so Laimgruber.

„Mario Laimgruber zählt zu den absoluten Leistungsträgern unserer Kanzlei. Er hat für unsere Klienten bereits mehrere Großprojekte in Umweltverfahren erfolgreich durchgesetzt – vor allem dank seiner Schlüsselkompetenz an der Schnittstelle von Recht und Technik. Wir freuen uns, dass er in Zukunft verstärkt Leitungsverantwortung in unserer Kanzlei übernimmt“, so Partner Wilhelm Bergthaler.