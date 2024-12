Neuerscheinung zum Datenschutzrecht erscheint in der 4. Auflage

Wien. Das Fachbuch „Datenschutzrecht“ bietet einen Überblick über das aktuelle Datenschutzregime. In der 4. Auflage sind aktuelle Entwicklungen und Praxiserfahrungen berücksichtigt.

Das neue Buch bietet einen kompakten Überblick über das neue Datenschutzregime und richtet sich an Studierende an Universitäten und Fachhochschulen ebenso wie an rechtlich interessierte (auch nicht juristisch ausgebildete) Praktiker und Praktikerinnen, so Fachverlag Facultas.

Die Darstellung der Rechtslage umfasse neben der Datenschutz-Grundverordnung auch die österreichischen Durchführungsbestimmungen im DSG. Ziel des Buches ist, in der betrieblichen Praxis häufig auftretende datenschutzrechtliche Fragen richtig einordnen zu helfen. Dabei helfen auch Fragensammlungen zu den Kapiteln weiter. Die vierte Auflage berücksichtigt laut Verlag insbesondere die aktuellen österreichischen Gesetzesänderungen, Entwicklungen auf europäischer Ebene und aktuelle Erfahrungen aus der Praxis.

Die Autorinnen und Autoren