VTC übernimmt Mehrheit an Wood_Space mit E+H und Akela

Anwälte & Holzbauweise. Die Münchner Beteiligungsgesellschaft VTC übernimmt die Mehrheit an der österreichischen Wood_Space. Die Kanzleien E+H und Akela beraten dabei.

Die Münchner Beteiligungsgesellschaft VTC hat laut einer Aussendung einen Mehrheitsanteil am österreichischen Scale-up Wood_Space erworben. Wood_Space fließe im Rahmen der Finanzierungsrunde ein zweistelliger Millionenbetrag an Kapital zu. Das Unternehmen ist auf Holzmodulbau spezialisiert und gehöre zu den Pionieren dieser nachhaltigen Bauweise in Europa.

Angesichts der aktuell schwierigen Markverhältnisse sei der Abschluss einer solchen bedeutenden Finanzierungsrunde umso bemerkenswerter; man beglückwünsche VTC und das Team von Wood_Space, so die beiden beratenden Kanzleien. VTC wurde von E+H betreut, während Akela Wood_Space zur Seite stand.

Die Beratungsteams