WU Wien, Uni Innsbruck und Uni Wien in aktuellem BWL-Ranking

Hochschulen. Im aktuellen BWL-Ranking der WirtschaftsWoche belegt die WU Wien den fünften Platz. Uni Innsbruck und Uni Wien landen auf den Plätzen 14 und 21.

Alle zwei Jahre veröffentlicht die deutsche WirtschaftsWoche (Handelsblatt Verlag) ein vom Wirtschaftsforschungsinstitut KOF der ETH Zürich durchgeführtes Ranking zu den forschungsstärksten Hochschulen im Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die WU Wien belegt dabei in der aktuellen Ausgabe Platz 5 und ist damit die am beste bewertete österreichische Uni im Ranking vor der Uni Innsbruck und der Uni Wien.

Laut einer Aussendung wurden bei der Bewertung der WU Wien Veröffentlichungen von insgesamt 116 Autorinnen und Autoren in rund 860 Fachzeitschriften berücksichtigt. Die Gewichtung erfolgte dabei nach dem Zeitschriftenranking des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB), heißt es. 2020 bzw. 2022 hatte die WU in dem Ranking sogar Platz 3 in DACH geschafft.

Das Ranking

Die Ergebnisse 2024 im Detail:

Die Uni St. Gallen (Platz 1) führt das Ranking auch dieses Jahr erneut an, gefolgt von der

Uni Zürich (Platz 2), der

TU München (Platz 3) und der

Uni Köln (Platz 4).

Neben der WU Wien, die als beste österreichische Uni Platz 5 erreicht, schafften es auch ins Ranking: